漫遊捷克布拉格城堡區！走進金碧輝煌羅瑞塔教堂、看奇特地下墓室

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃鄒承恩

在布拉格這座充滿歷史與藝術氛圍的城市，在城堡區的西緣有座羅瑞塔教堂（Loreta Praha）以低調的姿態守候著屬於它的故事。這座為致敬義大利Loreta聖家聖殿而建的教堂，相傳聖母曾經在聖家聖殿的小屋住過，羅瑞塔教堂也有一個聖家（Holy Hut/Santa Casa）。教堂於1620年開始興建，1720年左右的改建奠定了目前的格局。

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布拉格城堡區（Hradčany）分為舊城區、小區、新城區

也有城堡區，布拉格城堡位於城堡區的東邊，羅瑞塔教堂則是位於西邊，由教堂步行到布拉格城堡建築群約15分鐘。沿著小城區的涅魯達瓦街走到通往城堡區的小廣場就會看到羅瑞塔教堂指標，一邊是通往布拉格城堡（往東），往西就可到羅瑞塔教堂，教堂外面是羅瑞塔廣場。





▲羅瑞塔教堂對面的Černín Palace現在是外交部。

▲最早期的建築，但以目前的樣貌，四周差異很大。

羅瑞塔教堂是有收費的教堂

有滿多東西可以觀賞，時間約1小時以上，進入之後沿著動線就可以看完1樓跟2樓。這教堂的三面迴廊有許多斑駁的畫像，外加一面作為教堂，聖家就在中間。

▲羅瑞塔教堂三面是走廊，除了牆面有掛畫，拱頂也有壁畫



▲聖子誕生描繪。

聖家是於1626年動工

雛形是 Loreta 的聖家聖殿，可以參觀內部。內部壁畫斑駁，依稀可以辨認出主題，大致就是聖母誕生、天使報喜及耶穌誕生等等。聖家外牆有許多生動的雕刻，是建築興建一段時間後才加上的。

主教堂

主教堂是很有捷克特色的巴洛克樣式，捷克重要的教堂大多是金碧輝煌的巴洛克樣式，跟奧地利教堂充滿大理石或灰泥雕刻不太一樣。

地下墓室

主教堂有一個奇特的地下墓室，是在2011年被發現的，無法入內參觀，但只要留意地上的標誌就可找到，且文物展示區可以看到這墓室的樣貌。地下墓室是1664年時由教堂的贊助者奉獻的，裡面的濕壁畫很特別，非常有林布蘭風格，當時的林布蘭雖然還在世，已經處於生活困頓的遲暮之年。

二樓區域

參觀完教堂之後就只剩二樓區域，二樓展示了非常多奉獻給教堂的珠寶、首飾，或者儀式用途的織物。有個小房間重現了地下墓室的模樣。

心得

羅瑞塔教堂雖然冷門，還是值得花個1小時參觀，內部的展品或陳設都非常有趣，如只在布拉格待3至4天，建議優先安排其他地方。若要過來可以跟布拉格城堡一起安排、組成布拉格城堡區一日遊，除了布拉格城堡與羅瑞塔教堂，還可以探索城堡區的大街小巷。

羅瑞塔教堂



地址：Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1-Hradčany, 捷克

開放時間：通常是10：00～17：00

費用：CZK230（約台幣295元）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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