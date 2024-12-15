奧捷必訪「世界文化遺產」懶人包！從迷人古堡步入中古世紀小鎮

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

奧捷世界文化遺產懶人包！世界文化遺產是歐洲非常熱門的旅遊主題，初遊歐洲面對琳琅滿目的景點，名列這名單的景點總是有點與眾不同，畢竟是台灣沒有的。奧地利有將近12個景點及區域入選、捷克則有17個，本篇將會介紹其中8個。

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▲迷人的布拉格城堡夜景，是布拉格世界文化遺產的一部分。

奧地利

維也納 – 歷史城區

指的是環城大道內的區域，也就是內城區，該大道以前是圍牆，對抵禦鄂圖曼土耳其的入侵居功厥偉，喪失防禦用途後就被改建為環城大道。這區域擁有眾多哈布斯堡王朝的重要建築，例如：霍夫堡，作為冬宮使用，過往的霍夫堡還包含皇家圖書館、阿爾貝蒂娜等等，佔地非常廣大。這區域的另一個核心區域就是聖史蒂芬大教堂，這教堂是奧地利地位最高的教堂，周遭的大街是維也納知名的購物大街，總是充滿熙來攘往的遊客！

▲維也納市區的聖史蒂芬大教堂是奧地利最重要的教堂。

維也納 – 熊布朗宮

德文為Schloss Schönbrunn，意即美泉宮，以前國王在附近打獵時覺得這邊的泉水很鮮甜，就將這區域稱為美泉，奧地利女皇瑪麗亞．特蕾莎將其擴建為巴洛克風格的神聖羅馬帝國皇帝皇宮。拿破崙席捲歐陸時，在1806年跟1809年也曾經下榻這邊，維也納會議開會期間，也於此招待賓客，最後一任奧匈帝國皇帝於1918年在這邊簽署退位聲明後，奧地利正式邁入共和時期。

熊布朗宮被列入世界文化遺產的原因顯而易見，除了擁有為數眾多的文化瑰寶，也見證了奧地利數百年來的興衰起落，恰如凡爾賽宮之於法國。

瓦豪河谷

與梅爾克修道院（Stift Melk）是維也納近郊最負盛名的一日遊景點，除了能搭乘近90分鐘的遊船，體驗瓦豪河谷（克雷姆斯到梅爾克的多瑙河流域）的明媚風光，還能參加英文導覽深入了解近千年的梅爾克修道院歷史，參觀內部博物館、大理石廳、圖書館等古色古香的設施，是維也納自由行必走的郊區行程！

▲此區域保存了眾多歷史遺跡，也見證了農業發展歷程，成了奧地利知名的世界文化遺產。

薩爾斯堡 – 歷史城區

指的是薩爾察赫河北邊的城區，就是鍛鐵大街、薩爾斯堡主教座堂、主教宮殿、薩爾斯堡高地要塞所在的區域，過往薩爾斯堡的統治者是采邑主教，不像大多數的奧地利城市是由哈布斯堡王朝支配，造就了這城市的與眾不同，當造訪過維也納、因斯布魯克等奧地利城市後，更能體會這個城市的獨樹一格，搭配保存良好的歷史建築，順理成章成了奧地利世界文化遺產之一。

▲要說薩爾斯堡有何特色，就是巴洛克樣式的建築與義大利風格，還有眾多廣場。

哈修塔特文化景觀

位於薩爾斯堡東南方80公里，以湖光山色聞名於世、被很多旅人列為奧地利必去小鎮、世界最美小鎮，遠道而來就是為了一睹詩情畫意的湖邊風光跟明信片上的經典景色。事實上，哈修塔特最重要的文化遺跡是名列世界文化遺產的哈修塔特鹽礦。

捷克：

布拉格 – 歷史城區

歷史城區的範圍很大，包含了舊城區、查理大橋、小城區、城堡區，也是布拉格旅遊的精華區域，此地區的重鎮保存了眾多歷史建築，其中的舊城廣場、查理大橋、布拉格城堡更是三大必去景點，見證了布拉格早期繁華、胡斯戰爭的傷痛、30年戰爭對捷克與布拉格的衝擊，可說是奧捷世界文化遺產中最值得參觀的歐洲歷史城區。

▲布拉格舊城廣場的泰恩教堂。



庫倫洛夫 – 歷史城區

提到捷克必去景點，舉世聞名的CK小鎮庫倫洛一定名列其中，位於捷克南波希米亞地區，擁有捷克第二大的城堡群，舊城區依然維持原汁原味的古色古香建築，成了旅人趨之若鶩的經典景點，庫倫洛夫被列入世界文化遺產是實至名歸，除了舊城區保存良好的建築，庫倫洛夫城堡比布拉格城堡更完整地展現了當時波希米亞王公貴族的生活風格。

▲旅人趨之若鶩的CK小鎮庫倫洛夫。

庫特納霍拉 – 歷史城區

位於布拉格東方約70公里處，雖然規模不大，卻是布拉格近郊非常熱門的景點，因為有人骨教堂（Kostnice Sedlec），是捷克數一數二的熱門景點，因12世紀時熙篤會開始在這邊發展、建立了波希米亞地區第一個熙篤會修道院，後續又發現豐富的銀礦，成為此地區繁華的礦業之都，13世紀起湧入大量來自日耳曼地區的礦工開採銀礦，會被列入世界文化遺產的另一點就是聖芭芭拉教堂、聖母升天與聖若翰洗者教堂是非常經典的哥德樣式建築，深深影響了中歐建築的發展。

波希米亞天堂

位於布拉格東北方，是布拉格比較不知名的景點，卻是捷克第一個自然保護區，如果受夠布拉格市區源源不絕的人潮、想到郊外踏青，不妨考慮這個地貌特殊的健行勝地；除了可以欣賞跟薩克森．瑞士國家公園或者捷克瑞士國家公園相似的地貌，參加當地旅遊團也可跟導遊隨意聊天、對捷克風土民情有另一層體會，因保存良好、規劃完善，再加上當地豐富多元的地質歷史，波希米亞天堂是聯合國教科文組織地質公園的一員，也是我非常推薦的景點。

▲布拉格近郊波希米亞天堂的奇岩怪石。

心得

奧地利與捷克景點眾多，重點主題不外乎歷史城區、大教堂、王朝建築與文化等等，也反映在這邊介紹的八處世界文化遺產，其中最推薦的當然就是薩爾斯堡歷史城區、熊布朗宮、布拉格歷史城區與庫倫洛夫，有機會到奧捷旅遊別錯過這幾處貨真價實的文化遺產。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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