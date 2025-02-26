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傳承三代古早味！台中火車站紅豆雞蛋糕　一捲12元口感飽滿

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台中火車站、台中第二市場附近市府路上這家「城門雞蛋糕」，是傳承三代的古早味美食，雞蛋糕、紅豆蛋糕、奶油蛋糕都是親民的銅板價，買盒裝還會更便宜，份量十足CP值高值得推薦。「城門雞蛋糕」營業時間從早上8點就開賣，買來當作點心、下午茶甜點都很適合，大人小孩都愛吃！

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

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距離台中火車站、台中第二市場、台中公園都很近
是台中在地開業很久的古早味雞蛋糕，現已傳承至第三代，營業時間從早上8點一路賣到傍晚5點，要當成早餐、點心、下午茶甜點都很不錯！

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單如下（此為2024.12拍攝MENU）
基本款是原味小蛋糕，也就是大家所熟悉的圓形雞蛋糕，另外還有紅豆蛋糕、奶油蛋糕兩種包餡口味，皆是很親民的銅板價格。

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

▲原味小蛋糕一盒份量不少，因為買盒裝會比較划算，所以多數人都是整盒整盒在買。

紅豆蛋糕、奶油蛋糕單捲售價15元，一盒六入是70元。

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

▲盒裝可以選擇綜合口味，像我們這天這盒就是紅豆、奶油各半，換算下來一捲還不到12元。

我們都比較喜歡紅豆蛋糕
紅豆餡甜而不膩，能吃到滿飽紅豆香氣，雖然一捲只要12元的銅板價位，但份量可一點也不馬虎，拿在手上沈甸甸的很有飽足感！蛋糕捲口感扎實、不會乾到要配茶水，是很傳統的古早味雞蛋糕，完全就是小時候最期待吃到的味道。另外，奶油是那種比較偏傳統的味道，油感、甜感都比較重，比較沒那麼合我口味。

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼城門雞蛋糕。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
城門雞蛋糕的古早味風味、便宜價位，都是很值得推薦的原因！我私心覺得紅豆蛋糕比較好吃，但喜歡傳統奶油味道的人，也能點綜合雙拼奶油蛋糕，因為可以常溫保存一下，所以建議買盒裝會更便宜，換算下來一捲不到12元真的非常可以！

城門雞蛋糕

地址：台中市中區市府路86號
電話：0952－225245
營業時間：08：00－17：00（周日公休）

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