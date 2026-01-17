創業140年日本最古老鐵路便當！峠之釜飯最初只為昭和天皇製作

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

今天和朋友聊天，朋友要去日本輕井澤渡假，我突然想到位於輕井澤車站便當很好吃！這間「荻野屋」的峠之釜飯，是日本現存最古老的鐵路便當。荻野屋是來自於群馬縣JR橫川站的峠之釜飯，至今已經創業140年，當初是專為昭和天皇製作的，不過大家也都可以吃得到啦！

看了一下官網的介紹，1958年天皇在富山觀看全國運動會期間，奉命在橫川站荻野屋取回這道菜，自此峠之釜飯便成為皇室的最愛。據說當時的皇太子每年夏天從輕井澤返回東京後，都會特地回味一下峠之釜飯，這也逐漸成為皇室的傳統。

在哪裡？

「荻野屋」目前在橫川總店和高速公路休息站有分店之外，在諏訪車站、東京車站和輕井澤車站都有分店，總共超過20個據點。不過對台灣觀光客來說比較方便好找的應該就是東京車站和輕井澤車站的分店，尤其峠之釜飯真的是輕井澤車站的必吃美食。峠之釜飯在輕井澤車站有兩個販售處，除了站外的NEWDAYS便利商店，店內也有峠之釜飯販售部！

據點

搭乘JR長野新幹線在輕井澤站下車，從北口出來之後右轉就可以看到了。這裡除了賣峠之釜飯之外還有賣蕎麥麵，其實我們這天是來吃蕎麥麵的，無意間買到峠之釜飯，我才知道它那麼厲害！

菜單

提供菜單讓大家參考，不過這是之前拍的，照片放了很久才整理，猜想應該是有漲過價了，請大家以現場的價格為主！

▲營業時間是早上9點到晚上7點，峠之釜飯是可以外帶的，但是蕎麥麵和烏龍麵是不能外帶的！

▲點餐方式就是在機器自己投幣買餐券，之後把餐券交給工作人員就可以了！

吧台區

坐在吧台區可以看到工作人員近距離煮麵的過程，然後因為我們去的時候是秋末冬初，天氣冷冷的，覺得熱氣一直上來還滿溫暖的。

餐點

野菜蕎麥麵

如果想吃得簡單一點的話，點個野菜蕎麥麵可以品嚐蕎麥麵的單純美味。它的湯頭是淡淡的醬油香氣，蕎麥麵煮得軟硬適中，野菜增加了香氣。我覺得這樣很簡單的一碗麵吃起來卻是格外的美味，到目前為止我們只要有聊到都還是覺得很懷念！

天婦羅蕎麥麵＋蛋

▲想吃得豐富一點的話，可以點天婦羅蕎麥麵加蛋，口感上會豐富許多，飽足感也會比較高。

峠之釜飯

這天誤打誤撞買的便當，只覺得它的容器很可愛，然後便當上面又寫著「日本最古老的鐵路便當」，不覺得很吸引人嗎？上面居然還附了消毒紙巾和一盒小菜，裡面就是漬物，盒子也很可愛！查了一下，2025年的價格一個是1400日圓（約新台幣280元），我覺得不會特別貴！因為它的容器是可以帶回家的！

這個釜鍋是用了栃木縣的傳統益子燒製成陶釜！而且是真的可以煮飯的。據說當初會使用益子燒陶釜，是考慮到搭乘火車長途旅行的乘客會想要吃熱乎乎的便當，所以才會使用陶瓷器皿來保溫。

評論

峠之釜飯一直以來都是固定9款材料，其中包含：鵪鶉蛋、粟子、牛蒡、杏脯、椎茸、筍子、雞肉、青豆和紅生薑。釜飯上是用利尻島的昆布煮成的，這樣豐盛又有質感的峠之釜飯一開賣就成為了這裡的招牌，而且一賣140年。網路上很多資訊顯示，到2025年為止，光是峠之釜飯就熱銷超過1億7千多個喔！

常到日本旅行的朋友都知道，日本的便當習慣都是以冷便當為主，不過「荻野屋」的峠之釜飯是熱的便當。雖然從東京到輕井澤搭乘新幹線只要1個多小時，不過買個峠之釜飯在車上吃就是很有儀式感也很有紀念性啊！

荻野屋輕井澤車站店

地址：日本〒389-0102 Nagano, Kitasaku District, Karuizawa, 1178 しなの鉄道軽井沢駅 3F

營業時間：平日09：45－19：00、假日09：45－20：00

飛天璇

部落格、FB

