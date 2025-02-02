福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

冬天福島旅行景點，推薦可以去「檜原湖」釣西太公魚，來場有趣的冰釣體驗！所有釣魚所需的設備，現場都會幫你準備好，初學者也別擔心，會有專業教學讓你很快上手，成功釣到的西太公魚，還能拿到岸上的餐廳料理，無論是親子旅行或家族旅行、朋友出遊都很適合來玩。

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檜原湖（桧原湖）

位在福島縣北鹽原村的磐梯朝日國立公園內，面積廣達10.7平方公里，是裏磐梯地區最大的湖泊，春夏秋冬一年四季各有不同玩法，附近福島景點還有「五色沼湖沼群」。

冬天旅行比較不建議大家開車自駕

可以從裏磐梯高原站、豬苗代站、喜多方站轉乘公車前往，或者跟我們一樣，前一晚住宿在「裏磐梯湖畔渡假」，隔天一早只需步行400公尺、5分鐘左右就能來到「檜原湖」，飯店本身就有提供往返「JR豬苗代站」的免費接駁車服務。

檜原湖附近有幾家提供冰釣西太公魚體驗的業者

我們選擇的是「株式会社 ゴールドハウス目黒」，Google Map可定位搜尋「黃金屋 目黑」，這是一家複合式業者，提供檜原湖相關的冰釣、遊覽船服務，同時也是住宿民宿，並附設餐廳食堂。每年可以釣西太公魚的時間約是11月至隔年3月左右，總計只有4個月的時間；建議規劃行程時先至官方粉絲團確認，旅行期間是否有提供「檜原湖釣西太公魚」體驗。

檜原湖釣西太公魚費用如下

分成好幾種不同方案，如果有住宿需求請看左邊，單純體驗釣西太公魚請看右邊，價格、時間、大人小孩費用都寫得很清楚。付費完成後，就會有專人整隊帶你去體驗「檜原湖釣西太公魚」，屋形船上是有廁所的，但建議大家還是在陸上先去一下，這樣之後才能專心釣魚啦！

檜原湖釣西太公魚地點是在湖中央的屋形船內

我們前往的2024年2月冬季，因為這年雪下得比較少，湖面已開始融化沒有結上厚厚一層冰，所以必須搭小船過去；有參考其他網友分享，若是雪量正常情況下，應該是可以直接走到湖面上的，有時候也會搭乘雪上摩托車前往。我們也就這樣幸運的解鎖福島版破冰船體驗，這可是可遇不可求的交通工具啊！

▲至屋形船的航程只有短短幾分鐘，沿途的景色非常漂亮，大家可以趁機多拍拍照，從不同角度欣賞美麗的檜原湖冬天雪景。



檜原湖中央的屋形船

就是要體驗釣西太公魚的地方，上岸後會有專人帶領至釣魚的位置，不要自己亂走，緊緊跟著工作人員就對了！

屋形船內部有暖氣相當溫暖

即使戶外是零度以下的低溫，裡還是能舒適釣魚，每個人的釣魚區域就是一塊墊子，上去墊子要脫鞋，鞋子則可自由擺放在周圍的空位處。

▲所有釣魚所需的設備，包含釣具、魚餌等，現場都會幫你準備好，工作人員會做專業教學，告訴你西太公魚應該怎麼釣，即使聽不懂日文還是可以透過肢體動作理解，所有人包含小朋友應該都能很快上手。

▲釣具是自動化的，只要把魚餌掛好，動動手指就能收放魚線，所以真的是很輕鬆啦！唯一需要特別注意的是，手一定要抓好釣具，因為把手很輕，如果隨意放開的話，一不小心就會掉進湖中。

▲西太公魚上鉤時，釣具會有明顯晃動，你會感覺被拉了一下，此時趕緊收線就對了，同行朋友根本神釣手，一下子就釣到一隻西太公魚。

老實說，西太公魚沒有預期中好釣

我最後戰績是兩隻，但已經是全場最多了，所以如果真的「槓龜」也別灰心，重點在於體驗「檜原湖釣西太公魚」的樂趣，大家一起玩的歡樂無價啦！

▲成功釣到的西太公魚會用塑膠袋裝好，回到岸上後可以請餐廳料理、現場品嚐。

▲回程一樣是搭小船回到岸上。

黃金屋 目黑

二樓的餐廳擁有大片窗景，可以在室內暖暖的欣賞檜原湖。同時附上食堂的菜單，價格平價不貴、餐點選擇相當多元，除了一定要吃的炸西太公魚外，其他福島美食像是喜多方拉麵、會津名物醬汁豬排丼飯，都來在這裡吃到。

▲因為我們總共釣不到五隻，所以直接點一盤西太公魚最快啦！

▲我超愛醬汁豬排丼飯，愛到連在福島機場回家前都還再吃了一碗。

▲清爽的喜多方醬油拉麵，搭配彈牙黃捲麵，是老少鹹宜人人愛的福島美食。

離開前別忘了到一樓賣店逛逛

有很多好買的福島特產，我自己則是買了一包西太公魚甘露煮，這個是可以帶回台灣的，用來配飯超級下飯。

每年可以釣西太公魚的時間只有11月至隔年3月

總計4個月左右，如果冬天到福島旅行的話，我很推薦可以來北鹽原村體驗「檜原湖釣西太公魚」，建議前一晚可住宿在有免費接駁車服務的「裏磐梯湖畔渡假村」，這樣接著隔天的行程就很順囉！

株式会社 ゴールドハウス目黒

地址：福島県耶麻郡北塩原村桧原大府平原1172-4

電話：+81 241322523

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