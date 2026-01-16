2025台人旅遊消費觀察！出國首選日本　普發一萬加持訂單暴增25%

▲高雄因演唱會經濟、大型IP活動不斷，成功吸引龐大人潮，創造商機。（圖／高雄漢來大飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲最大現金回饋平台ShopBack近日揭曉2025年台灣人旅遊行為觀察，國旅市場由台北、高雄、台中位居前三，其中高雄靠著「演唱會經濟」持續吸引龐大人潮並帶來商機；海外最受歡迎城市則由東京奪冠。

ShopBack指出，2025年國旅人氣縣市前5名排行榜依序為台北、高雄、台中、台南、桃園，而於台北舉辦的「維也納美景宮百年花繪名作展」、「恐龍大復活關渡探險樂園」、「2025 ITF 台北國際旅展」三大活動也拿下平台年度最熱銷旅遊票券前三名。高雄演唱會經濟持續發酵，去年BLACKPINK、TWICE、陳奕迅等大咖接連於高雄開唱，持續為高雄注入龐大人潮與商機。

▲長假、普發一萬政策在去年都帶動旅遊消費。（示意圖／Pexels）

綜觀2025年度台灣人旅遊消費趨勢，受惠於較前一年度更豐富的連假，整體旅遊訂單年成長達15%，其中又以春節、元旦、228等假期為民眾出行高峰，普發一萬政策也帶動9月旅遊訂單暴增25%。

▲日本依舊是台灣人的最愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

海外旅遊方面，日本依舊是台灣人的最愛，最受歡迎的海外前五大城市分別為東京、沖繩、首爾、福岡、曼谷。其中福岡擁有從機場5分鐘就到繁華市中心、平價高級和牛與博多拉麵等優勢，讓福岡人氣不斷攀升。

迎接 2026 九大連假的旅遊好時機，ShopBack「蝦貝線上旅展」從即日起至1月21日登場，活動期間旅遊下單滿千元即可抽日本商務艙來回機票。

▲台灣人平均每人每年出境2.45次。（圖／記者蔡玟君攝）

而根據旅遊電商Trip.com公布的《台灣旅遊趨勢報告》及Trip.Best旅遊指南排行榜，台灣人出國旅遊呈現「短程化」、「年輕化」與「體驗導向」三大趨勢，日本與韓國仍是最受台灣旅客青睞的目的地；同時，旅遊偏好也從一線城市逐步延伸至二線目的地。展望2026年，體驗式旅遊仍將是市場核心動能。

▲▼台灣人出國趨勢。（圖／Trip.com提供）

根據Trip.com統計2025年航班數據，台灣旅客平均每人每年出境2.45次，高於日本與韓國，顯示高度旅遊成熟度。從航程結構來看，短程航線占比達59%，中程為37%，長程僅5%；熱門出境目的地前10名全數位於亞洲，日本、韓國穩居前兩名，其後依序為中國大陸、越南、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門。

數據也顯示，台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，低於全球平均4.63小時，反映對「飛行時間短」旅遊型態的明確偏好，「高頻快閃」已成為主流。從年齡結構來看，千禧世代占47%、Z世代占26%，為出境旅遊主力，X世代則占24%，顯示旅遊市場明顯年輕化，旅遊內容也由「走馬看花」轉向重視深度體驗。

▲沖繩叢林樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

在「Trip.Best」旅遊指南排行榜中，香港迪士尼樂園、日本環球影城與東京迪士尼系列仍居台灣旅客最愛景點前段班，顯示大型主題樂園的跨世代吸引力。值得注意的是，韓國釜山與日本沖繩相關景點表現亮眼，釜山海雲台藍線公園、明洞商圈訂單與瀏覽量成長數倍，沖繩景點訂單量年增幅更超過1600%。

住宿選擇上，台灣旅客偏好設計感飯店，占比達8%，高於其他亞洲主要市場。國旅部分，台中與南投瀏覽量年增幅分別達126%與220%，成為成長最快地區。

國際旅客入境數據，台北、高雄、新北、台中與宜蘭最受歡迎，行程集中於交通便利的指標城市，並以台北為核心向中南部延伸，顯示國際旅客對台灣城市旅遊與生活風格體驗的高度興趣。