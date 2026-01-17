ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
東北角「泡海底溫泉299元」再贈入浴粉　賞芒、騎鐵馬觀浪一日遊

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

▲福隆海邊、夕陽風光令人迷戀。（圖／福容大飯店福隆店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

趁著冬天暖陽到東北角泡湯、賞芒花！福容大飯店福隆店擁有全台少見的海底溫泉，業者即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉，而去年11月開跑的草嶺古道芒花季，仍值得一訪，還能順遊萊萊地質秘境、馬岡漁村江家古厝，度過悠閒的東北角之旅。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

▲福容大飯店福隆店即日起祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉。

東北角一帶因受強烈東北季風影響，每到冬天十分寒冷，但今年天氣穩定、日照長，顛覆過往不適合旅遊的印象。隨著一波又一波的冷氣團報到，福容福隆飯店推出泡湯優惠，成人泡大眾湯只要299元，泡完湯加贈福隆海洋溫泉入浴粉，回家也能延續溫泉的療癒感。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

▲福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。

另外，冬賞風呂小旅行採雙人同行，除了可以到豪華湯屋泡海底溫泉，再加碼中式鍋物三選一，旅客可從「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小捲米粉鍋」或「福隆酸菜白肉鍋」擇一，一趟雙人小旅行1999元，一人千元滿足泡湯加吃鍋心願。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

▲▼福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」；「芋香小卷米粉鍋」。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

草嶺古道芒花季去年11月開跑，如今山坡仍被雪白芒草包覆，陽光灑落山頭，宛如一片片海浪翻騰。業者指出，天氣允許的話，預計可盛開至2月。

也有不少旅客在福隆車站前租借自行車，沿著舊草嶺隧道一路騎向龜山島方向，穿越百年隧道後，再沿東北角環狀線欣賞海岸風光，行程串聯萊萊地質秘境、馬岡漁村江家古厝、卯澳漁村利洋宮的提籃觀音，以及福連國小彩虹階梯等景點，最後回到福隆泡湯，為一日遊畫下句點。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

▲▼草嶺古道健行、賞芒；東北角舊草嶺自行車環狀線騎單車探索。

▲福容大飯店福隆店即日起至2月26日祭出大眾湯一人299元優惠，並加贈福隆海洋溫泉入浴粉,草嶺古道芒花季。（圖／業者提供）

另外，淡水蘊泉庄結合淡水唯一溫水井優勢，推出「雙人客房泡湯+港點吃到飽」4,999元起及「雙人湯屋+港點吃到飽」4,600元起兩種泡湯專案，前者不僅可享3小時客房泡湯，周一到周四再加贈30分鐘；雙人湯屋專案則享1.5小時泡湯時光，讓身心浸潤於愜意之中，供民眾參考。

▲蘊泉庄黃金琥珀美人湯。（圖／蘊泉庄提供）

▲淡水蘊泉庄黃金琥珀美人湯。（圖／蘊泉庄提供）

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

