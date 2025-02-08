藏身蘆洲小巷溫馨居酒屋！煙燻鮭魚可頌擺上撲鼻松露才賣140元

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

蘆洲中山一路巷內這家山雀 Lounge，是很多在地人都不知道的隱藏版蘆洲美食。用餐基本上採預約制，所以能擁有更棒的聚餐空間，超日式裝潢可愛又好拍，有著濃濃日本氛圍感，餐點以各式創意小料理為主，好吃又有記憶點，想吃美食記得提前預約訂位。

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山雀 Lounge地址與交通

▲從捷運徐匯中學站2號出口出來，約步行400公尺、6分鐘左右可抵達，看到招牌才確定沒有走錯，一家店敢開在這種巷內，還是採預約制，肯定要有真實力。

▲內部裝潢非常可愛，全是來自老闆巧手打造，喜歡日本的人，來到這裡一定會超有共鳴；從播放的音樂到牆上海報、桌上擺飾，都是濃濃的日本元素。

▲山雀 Lounge基本上採預約制，想來吃飯記得提前訂位，沒預約的話則需視現場情況而定。

▲和式座位區，是不是可愛到有一秒來到日本居酒屋的感覺。

▲菜色選擇非常多元，除了一些日本料理店、居酒屋常見的菜色外，更多是老闆的創意料理。

煙燻鮭魚可頌麵包

可頌麵包系列是山雀人氣很高的主食，份量走的是浮誇系路線，煙燻鮭魚量多到滿出來，搭配滿滿鮭魚卵，大口咬下說多過癮就有多過癮，上頭還擺有撲鼻松露醬，裡頭夾著洋蔥、抹上奶油乳酪，層次風味相當豐富，這樣一大份才賣140元非常可以。

▲松葉蟹醬＋蟹鉗可頌麵包，鹹香無比涮嘴，和鮭魚卵交織著多層次甜感。

▲明太子起司薄餅，邊聊天邊吃，不知不覺就快速掃盤。

▲牛五花卷蝦串，去殼大蝦裹上牛五花肉片，可說是海陸雙強結合，牛五花的油香與蝦子完美結合，搭配鹹甜日式醬汁，所有食材的比例都很完美。

▲奶油煎櫛瓜，新鮮櫛瓜用奶油香煎至表面微焦，只要食材夠新鮮，完全不需要過度調味。

▲烤帶殼牡蠣同樣是吃食材新鮮度的料理，每顆牡蠣的size一看就知道有特別選過，鮮嫩多汁趁熱咬下還會爆漿。

▲柚子蘿蔔＋烤鹹豬肉，帶有油脂的烤鹹豬肉，較重鹹的口味與酒精飲品實在絕配，因為有燒烤逼出油脂，所以吃起來不會有過重的油膩感。

▲煎櫻桃鴨胸佐藍莓，大片厚實的帶皮櫻桃鴨胸，能於咀嚼時在口中散發誘人油香。

▲威靈頓鮭魚蘑菇白醬，烤得焦香的酥皮，內裏包裹著鮮嫩鮭魚，美味關鍵在於蘑菇白醬，將整個層次都完整起來。

▲鮮煮鱸魚湯，飽餐一頓後可以再來碗鮮煮鱸魚湯，鱸魚給得又多又大塊，只要魚肉的新鮮度夠，簡單用薑絲、蒜頭、青蔥去腥提味。

用餐心得

山雀 Lounge敢開在這麼隱密的巷弄內，靠的就是老闆自信的好手藝，餐點都很夠水準，也能看出老闆的創意，很多細節都充滿著驚喜，給了我們愉快的一餐；加上溫馨可愛的裝潢設計，都成為山雀 Lounge的加分條件，預約制趕緊訂位來吃。

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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