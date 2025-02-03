坐「敞篷小火車」漫遊高千穗！置身日本最高鐵橋、橫跨壯麗溪谷景

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

身為鐵道迷非常推薦九州宮崎景點「高千穗小火車」，是新奇又好玩的特色鐵道搭乘體驗！沿途可欣賞高千穗鄉間美景，還會穿過兩個隧道，最後來到日本最高的鐵道橋樑「高千穗大橋」。絕美景色、有趣互動讓人印象深刻，確認好如何前往交通、買票時刻表就能出發！

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宮崎高千穗景點

高千穗峽、高千穗神社，皆是「高千穗小火車」附近走路可到的距離，遠一點的宮崎景點「天岩戸神社」，可能就要開車自駕，或是跟團一日遊前往較為方便，走路要走非常久。

高千穗小火車交通

高千穗位在宮崎縣北部，緊鄰大分縣、熊本縣，無論你是從哪個地方前往，單程車程時間都需2－3小時，會建議至少安排一日遊的時間，才能玩得更加盡興。台灣虎航每周二直飛宮崎機場！建議可搭配福岡、佐賀等航點更深度玩九州。

福岡去高千穗

JR「博多站」搭乘高速巴士「五瀨號（ごかせ号）」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約3小時30分鐘，可適用西鐵SUNQ Pass。

熊本去高千穗

JR「熊本站」搭乘特急巴士「高千穗號（たかちほ号）」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約3小時，可適用西鐵SUNQ Pass。

宮崎去高千穗

JR「宮崎站」搭乘高速巴士「宮崎～高千穂」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約2小時40分鐘，可適用西鐵SUNQ Pass。

高千穗小火車一日遊跟團

由於高千穗地理位置較為特殊，跟團一日遊是個我會推薦的旅遊方式，從熱鬧的福岡博多出發，還會帶你走幾個附近景點，跟著專業導遊玩最輕鬆。

高千穗小火車買票

▲票價如下：大人：2,000円（約台幣420元）、國小／中學生1,300円（約台幣273元）、兒童票700円（約台幣147元）。

高千穗小火車時刻表

沒有提供預約買票服務，全部都需至現場購票，建議大家確認要搭乘的時間班次後，可以早一點到現場買票，尤其是周末假日，如果沒有提早抵達，可能會碰上完售的風險。

▲時刻表如下，每天固定會有十班車，假日則會加開頭末兩班車。

高千穗小火車介紹

因為所在地有著天孫降臨的神話故事，又名為「高千穗天照大神鐵道」，最初是當地居民每日通勤的交通鐵道，由於受到颱風災害影響，於2008年終止營運；後來在多方協助下，恢復了一小段鐵道作為觀光用途，才有現在看到的小火車。

▲如果沒有要搭乘，仍可以付100円（約台幣21元）月台票，進入車站內參觀。





▲我是覺得既然都專程來到高千穗，強力推薦還是要搭乘一下，沿途的景色和整體的體驗真的很棒。

高千穗小火車搭乘體驗心得

每列車可容納30名旅客，一次會同時行駛兩輛列車，行駛路線從高千穗站開始，至高千穗大橋折返，總計路程約5.1公里，大約30分鐘的時間，採自由入座的形式，因為會原地折返。我是覺得坐在左右哪一側似乎沒差，但如果希望拍照不被遮擋的話，建議就要坐在車頭或是車尾了。

▲時速約為15－20公里之間，行駛速度不會太快，所有年齡層的旅客皆可搭乘。

▲是沒有車頂的觀光列車，所以運行途中禁止站立或是更換座位，只有到高千穗大橋時才可以站立拍攝。

▲沿途可先欣賞高千穗鄉間、街道景色。

▲途中會經過兩個隧道，有趣的是在隧道內會亮起燈光秀，大家無不拿起手機相機瘋狂拍攝、錄影。

秋季還可以欣賞楓葉

我們來訪的時候約11月下旬，正巧是最美的秋天紅葉季，雖然這年秋天紅葉比較晚紅，仍舊可以想像若是山頭全染成紅色，景色會是多麽美麗又壯觀。

高千穗小火車：高千穗大橋

單程終點站會來到「高千穗大橋」，也就是整趟遊程的重頭戲，高105m、長352.5m的大橋，是目前日本最高的鐵橋，位置橋橫跨岩戸川，底下就是美麗溪谷，火車會於「高千穗大橋」上稍做停留，讓遊客可以自由移動、站立拍照，把美景全都記憶下來。

▲接著乘務人員會拿起泡泡機狂噴，讓整座山谷充滿夢幻泡泡。

▲雖然這天搭乘的都是大人，大家看到這一幕全都樂開懷，成人的快樂有時就是這麼簡單。

▲在泡泡點綴下的峽谷，完全不用套上任何濾鏡，就增添了幾分夢幻之感。

▲如果還有沒噴完的泡泡，列車長會邊開車邊噴，彷彿像是回到童年一樣，使這趟旅程充滿快樂回憶。

高千穗小火車下雨照樣運行

一年四季無論春夏秋冬都會照常運行，只有在強風、豪雨的時候才會停駛，若是只是下小雨的話，還是會如期行駛的。

▲等泡泡機噴的差不多後，就會原地折返回高千穗車站。

高千穗小火車紀念品

▲抵達高千穗車站後，如果想買紀念品當作伴手禮的話，可於車站內選購特色商品。

整體心得

雖然「高千穗小火車」車票票價不算便宜，但30分鐘的搭乘體驗驚奇無限，我們都覺得如果來到高千穗，很推薦一定要搭一下，能用不同的視角欣賞高千穗的美，留下滿滿的快樂回憶！

高千穗天照鐵道（高千穂あまてらす鉄道）

地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町三田井1425－1

發車時間：09：40～15：40，每40分鐘一班，共10班次

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