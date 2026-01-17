ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
法國老闆扎根板橋江子翠！道地歐風三明治、佛卡夏在地人激推

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

前不久把一家經過上百次的新餐廳門口照片丟在咱們「板橋區美食里」問了一下里民，結果出奇反應不錯，雖然我經過幾次都看裡面沒有人。但一吃真的相當不錯，於是在板橋區美食里分享後就爆了開來，本來這篇文章是要早一點發的，但據說老闆一個人忙不過來，於是晚了一些時間再分享。

結論，法式三明治真是好吃，雖然不是每天都有，佛卡夏連不喜歡的我都覺得好吃，里民很多人推的布朗尼也不錯，但相對我比較喜歡蘋果派。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

EMMA PAPA Bakery & Café 咖啡烘焙坊 位置
於江子翠和新埔站中間的莊敬路上，印象中這裡好像換了好幾個店都做不起來。也不知道何時開了這一家新的法式三明治專賣店，但一開始我以為是一家歐式麵包店，因為我向來不好，所以也沒認真看，直到有一天看到我喜歡的「歐風三明治」。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲仔細一看才知，原來這店有內用區，一直以為是專門外賣的麵包店。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲進來都進來了，法國老爹（事後才知他是法國人）又很親切，不好意思直接走出去，只好挑個喜歡的，結果挑的生乳包居然賣完了。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲其實我個人愛吃麵包，但偏好日式，歐式麵包常常只是吃西餐配著吃，很少主動會買歐式麵包。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲長長的麵包桌掃了一遍，挑了番茄佛卡夏。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲另外，選了里民推薦的蘋果派。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲一上二樓發現空間意外蠻大的，就是矮了一點，感覺比較像樓中樓的夾層。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲餐具、水自取，以早午餐來說，算是蠻悠閒的，沒什麼人也不會太吵。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲打開MENU除了麵包為主的早午餐，還賣一些前菜、炸物、沙拉。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲來了兩次飲料真的就一般般可有可無。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

蘋果派
是方型的，上面一大沱現打的鮮奶油，很綿很細奶香適宜又不會太軟，蘋果派皮很是酥脆，蘋果餡很扎實，味道不會太酸、反而有一丁點討喜的後甜，雖然我本身比較愛偏酸一點的蘋果派，但這仍不失為一個好吃的蘋果派，尤其是上面的鮮奶油很棒。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

番茄佛卡夏
沒有半點期待的佛卡夏沒想到亂好吃的，油酥油酥的麵包體，帶著一點咀嚼後的蓬鬆，淋上的橄欖油很香很有存在感，番茄帶著微微的焦香還有水分，咀嚼端也微帶滋潤，還搭一小球自製的奶油。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲說真的這份量太多，根本就吃不完，硬吃後還是剩下1／4小塊，請老闆幫我打包，他還包得蠻仔細的。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲這次整間店都是人，但多數是外帶的。據說這三明治，不到下午兩點就賣光光了。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲當天的歐風三明治有兩種口味，一是牛、二是豬每份都是300元。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲上面是牛肉、下方是豬肉，配料也有少許的不同，上面的麵包像有一點偏硬的佛卡夏，但帶有一點討喜的微酥脆。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲整個三明治吃起來有一點像越式法國三明治（調味），不曉得和老闆是法國人有沒有關係。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

三明治
大抵上我覺得是好吃的。豬偏油、牛偏瘦，但幸好有大量的生菜、番茄輔助，口感端不至於乾礙，甚至有一點越嚼越是滋潤。整體來說麵包和內餡都很扎實，也很耐吃且有飽足感，希望可以變成常態性的商品。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

▲另外點了不少里民好評的布朗尼，現烤帶點表層的微酥脆，整體來說覺得還好，相對比較喜歡蘋果派。

▲▼江子翠美食DWICH D’EMMA 艾瑪士歐風三明治。（圖／部落客小虎提供）

EMMA PAPA Bakery & Café 咖啡烘焙坊

地址：新北市板橋區莊敬路111號
電話：0905－927519
營業時間：10：30－20：00（周一至周三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

