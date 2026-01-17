ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南梅嶺雪白花海正美！美食、景點體驗全攻略　還有免費接駁車

▲▼台南梅嶺福來百年老梅園梅花。（圖／台南市政府提供）

▲台南梅嶺福來百年老梅園梅花。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

冷冷的冬天不只適合泡湯，也是賞梅最佳時節。台南梅嶺近日梅花已經陸續綻放，旅客賞花之餘，還能體驗採果、品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等風味料理，再順遊龜丹溫泉，享受泡湯樂趣。

▲▼梅嶺梅花陸續綻放。（圖／梅嶺休閒農業協會黃貴珍理事長提供）

▲梅嶺梅花陸續綻放。（圖／梅嶺休閒農業協會黃貴珍理事長提供）

▲▼台南楠西在地料理梅子雞湯。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲楠西在地料理梅子雞湯。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

隨著強烈冷氣團發威，梅嶺梅花已陸續綻放，推薦賞花景點包括福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等。旅客也可以透過事先預約，到「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗，或預約「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃體驗。

為因應梅花季湧入梅嶺風景區的人潮，台南市政府交通局也推出賞梅專車，於1月17、18、24、25日，接駁時間自上午9時開始至下午4時，並依現場人潮機動加開班次。遊客可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山。

▲▼台南龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

▲龜丹溫泉體驗池推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動。（圖／台南市政府提供）

若想要泡湯，龜丹溫泉就是最好選擇。今年在地「龜丹溫泉體驗池」與SoJoy極悅療癒工作室合作，推出結合泡湯、瑜珈、聲缽的體驗活動，透過五感療癒體驗放鬆緊繃神經，在2月21日前推出體驗，並開放線上報名

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

泡湯之餘，旅客也可串連周邊景點，如位於玉井、在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，可是當地人才知道的私房景點。最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海。

▲▼曾文水庫，曾文水庫觀景樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曾文水庫搭觀光船，還可以到山豬島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曾文水庫觀景樓，曾文水庫觀光遊艇。（圖／記者蔡玟君攝）

或可前往曾文水庫風景區，搭觀光船欣賞湖光山色，看老鷹捕魚、體驗釣魚，還有山豬島觀賞野豬等生態，在導覽員的解說下，深度探索在地。萬佛寺、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋以及玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場也都是賞梅、吃美食之餘推薦的順遊景點。

關鍵字： 台南旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞梅

