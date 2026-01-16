嘉義最高酒店打造「職人假期」　睡到飽再送早、晚餐

▲嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

當大家在放年假，卻有部分職人要上班。 嘉義福容voco酒店體恤這些職人，即日起至3月31日推出「Horse 成雙 值班人的假期」住房專案，可享純住房睡到飽每晚3888元起，或一泊二食每晚5888元優惠。

專案適用對象包含旅遊同業（飯店、旅行社、航空公司、交通運輸）、醫療人員、軍人、警察、消防以及媒體新聞等需輪班、值勤無法正常放春節連續假期的工作者。且響應2026為馬年，更加碼推出「Horse 成雙」折扣，預訂本專案第二間或第二晚不限方案，享現折1000元優惠。

▲嘉義福容voco酒店為職人打造睡到飽假期。

入住時須出示工作證/名片方可享有專案優惠，專案限周日至周五入住，每日限量5間，周六、國定假日、春節期間及指定日期（3/6、3/13）不適用。

▲酒店內的田園西餐廳推出嘉義縣市民用餐優惠。

田園西餐廳則從即日起推出嘉義縣市民祭出鄰里回饋優惠，無論是享用平日晚上半自助餐、假日早午餐、周末晚間豐盛全自助餐，只要事先預訂並告知，在用餐時出示身分證件即可享有88折。

而田園西餐廳「平日晚食」延長至6月30日，用餐時間為晚上8點至9點，專案價每人399元（稅另計），可暢享自助餐檯（不補餐），每周一至周四適用，每日限量供應，需在每日開餐前電話預訂。

▲天成文旅繪日之丘響應嘉義市普發6000，推出住宿優惠。（圖／業者提供，下同）

響應嘉義市政府宣布加碼普發6000元，「天成文旅繪日之丘」趁勢推出三天兩夜專案，從1月23日至6月30日期間，凡於周一至周四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日早餐與消夜，平均每人每晚最低僅需750元。

▲飯店提供豐富宵夜。

天成文旅繪日之丘此次住房優惠，入住期間提供隔日早餐與消夜無限享用。消夜有16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。

▲也有多種懷舊零食免費享用。

館內還規劃多項適合家庭旅客使用的公共設施，如每日下午三點至晚上六點於大廳提供迎賓茶聚活動，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶與精緻茶點，為旅程增添溫暖而輕鬆的儀式感，入住期間亦可前往星空童樂室放鬆遊憩，空間內備有多達五十種古早味零食，並設置桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機及桌遊室等設施，讓大小旅人於三天兩夜的行程中自在享受館內休閒時光。