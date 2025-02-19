置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

位於東京上野、地下鐵入谷站附近這間「レボン快哉湯」，是由近百年錢湯改建的老屋咖啡廳，保留了許多原始建築的錢湯特色，能在以前大眾澡堂裡喝咖啡的體驗相當特別，菜單主打自家烘焙咖啡、自製冰淇淋雪酪，舒適空間加上平價價位，是一間很值得去的東京咖啡店。

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「レボン快哉湯」交通方式

從東京地鐵入谷站出口出來，約步行240公尺、3分鐘左右即可抵達；如果搭JR的話可搭至鶯谷站，約距離700公尺、步行11分鐘左右也不遠。

「レボン快哉湯」介紹

原建築前身為1928年開業的「快哉湯」，距今已有近百年的歷史了，由於設施老舊、現代人生活習慣改變，於2016年結束經營，錢湯擁有人因為捨不得這棟老建築，在各方幫助下才得以用咖啡店得到重生，成為人氣很高的特色東京咖啡廳。

環境

「レボン快哉湯」在許多細節上，都保留了舊時代的錢湯特色，例如進店內需要換拖鞋，鞋櫃就是傳統的那種，木牌子抽起來即代表上好鎖，走進咖啡店後，真的會止不住驚呼好酷！我也曾有幾次泡大眾錢湯的經驗，裡頭的配置大概就是這樣，完全沒想到居然能用錢湯的概念來開咖啡廳，如同店名「レボン」一樣，新舊融合代表了「reborn 重生」。

▲內用座位數不多，建議早點過來才不會客滿，日本咖啡廳大多沒有限時，如果客滿需要現場候位的話，會比較難抓到底會等多久，早點來才有機會直接入座。

▲另一側的隔間是展示區，不定期會有一些展覽可看，保留了更多日本錢湯的細節，這幅浴池壁畫我就覺得非常酷，根本是在卡通、電影裡才看得到的場景。

▲雖然錢湯已經沒有在使用，仍有擺設一些小道具，讓人可以回憶舊時代的風華。

▲這區的空間其實很大，不知道未來會不會也開放成座位區，這樣應該就比較不會客滿了。

菜單

雖然並未規定低消，但一人點一樣是基本禮貌，自家烘焙咖啡、自家製冰淇淋雪酪為兩大主打，其他餐食則有湯套餐、麵包、甜點，這裡的冰淇淋據說都是使用配合農家新鮮直送的水果製作，也代表了以前人泡完湯會想吃冰的習慣，所以才會在菜單設計上加入了多種口味的冰淇淋。

El Salvador 500円（約台幣104元）

一杯手沖咖啡只賣500円，這價格也真夠便宜的了，隨興挑選了這支薩爾瓦多水洗豆，風味呈現相當乾淨，酸甜適中帶有微微茶感，清爽好喝不澀口。

心得

「レボン快哉湯」絕對是一家很值得推薦的東京上野咖啡廳，老錢湯改建相當有特色，整體建築、內外裝潢都做得十分到位，隨意點的手沖咖啡也夠水準，之後會想再試試自製冰淇淋，喜歡老屋咖啡、特色咖啡店的人，請務必收藏起來，你肯定會喜歡這裡的！

レボン快哉湯

地址：東京都台東区下谷2－17－11

營業時間：10：00～18：00

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