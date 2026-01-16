台北茶花展開幕！千株鬱金香、風信子盛放　寒櫻開3成美到月底

▲台北茶花展今（16日）在花卉試驗中心開幕，連同鬱金香、梅花、寒櫻都盛開，花期可至月底。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2026北市第一波花展來了！台北茶花展今（16日）起在花卉試驗中心開幕，本次蒐集逾300種茶花品種，持續到3月都能賞花。不只茶花，入園即會看到鬱金香、風信子迎賓，而梅花滿開近尾聲，寒櫻也綻放約2至3成，喜歡賞花的民眾可準備規劃行程。

▲入園即會看到鬱金香、風信子迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）



花卉試驗中心位於士林區仰德大道半山腰上，搭公車就能輕鬆抵達，被譽為「台北人的後花園」。其中，中心內擁有台灣歷史最悠久的茶花園，在獨特的氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，為北市首波花展打響名聲，即便平日也湧入眾多人潮，齊聚爭睹花卉之美。

▲目前茶花隧道尚未被花朵點綴，花況較為零星。（圖／記者彭懷玉攝）



目前茶花隧道尚未被花朵點綴，但沿石階小徑漫步其中，會發現許多品種開出豔麗花朵，部分已落花，被民眾圍成不同形狀，頗有身處南韓濟州島山茶花之丘（카멜리아힐）的錯覺。

▲▼許多品種開出豔麗花朵，部分已落花，被民眾圍成不同形狀，頗有身處濟州島山茶花之丘的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）



不僅茶花迷人，入口處滿滿的鬱金香也是亮點。花卉試驗中心督導陳秋鵬說，配合茶花展，本次鬱金香共有1200株、風信子2600株、毛地黃100株，另有大飛燕等不同花卉，把花園點綴得五彩繽紛。

▲▼鬱金香1200株、風信子2600株、毛地黃100株，另有大飛燕等不同花卉，把花園點綴地五彩繽紛。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，位於金花茶區旁，藏了一株臘梅樹，目前已開出如小鈴噹般的淡黃色花朵，吸引賞花客駐足，陳秋鵬說，此為全台唯二的臘梅樹，十分稀有，否則要遠赴武陵農場才看得到。

▲位於金花茶區旁，藏了一株稀有的臘梅樹，目前已開出如小鈴噹般的淡黃色花朵。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼梅花如雪般綻放，目前已進入落花期。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，園區有近10株梅花，目前已開始落花，寒櫻則綻開2-3成。陳秋鵬說，預計整體花期到月底，主要視天候狀況而定，若天氣冷、沒下雨，約可持續一個月。

▲▼寒櫻綻開2-3成，預計整體花期到月底，主要視天候狀況而定。（圖／記者彭懷玉攝）



賞完花也別忘了享受藝術之美，今年台北茶花展集結中華民國茶花學會、公園處自行培育及茶花達人精心雕塑的盆景作品，另邀台灣3E美術會以「茶花」為題創作，為花展注入人文藝術氣息。同時，今年新規劃「迷霧茶花園」，營造如夢似幻的賞花氛圍。

▲▼台灣3E美術會以「茶花」為題創作，為花展注入藝文氣息；悅牡丹等品種開花。（圖／記者彭懷玉攝）







「茶花講堂」邀請專家分享茶花栽培、原生山茶與育種知識，1月17日「台灣原生山茶」、1月24日「認識茶花育種」，以及1月20日的茶花扦插嫁接課程與茶花盆景雕塑課。1月17、18、24及25日上午9點起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額之發票或載具，即可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，送完為止。



工務局指出，展期間假日提供奉茶體驗，平日有絹印紅包袋活動；由於園區周邊停車位有限，建議可搭公車260、303、紅5、小15、681或皇家客運1717金山線前往；開車民眾亦可至文化大學體育館地下停車場或周邊合作店家停車場。