美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

捷運民權西路站附近的「村秀家」，有著受到網友高評價的手作甜點，菜單上的日式水果千層蛋糕，更是被不少人說跟HARBS很像，在台灣也能享用這道甜點來過過乾癮！這裡不能訂位，只能現場排隊候位，假日下午茶時段生意很好，常常都會客滿呢！

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交通方式 & 店家位置

從捷運民權西路站出來，約步行400公尺、6分鐘左右即可抵達。附近路邊的停車位不少，若是開車或騎車前往的人，可以先在附近繞繞找路邊停車位。

還有另一間外帶分店

除了這家「村秀家 大同日光店」外，在民權東路還有另一間「村秀家 中山晴光店」，但那一分店是以外帶為主，店內僅有少數內用座位，而且沒有提供化妝室，建議若是想舒適內用，還是來大同日光店。

村秀家沒有提供訂位服務

空位安排全依照現場情況為主，我們這天是周末下午前往，不意外店內呈現客滿狀態，前面還有三組人在候位。好在等待時間沒有太長，留下電話後大約等個10分鐘左右，店家就打電話來說有位子了！如果擔心客滿要等很久的話，可以在要前往的15分鐘前打電話確認大概要等多久，再決定要不要過來，如果有特別想吃的品項，當日也有提供預留服務。

店內環境

店內空間不大，入內需要脫鞋子、換室內拖鞋。整體走的是日式雜貨風格，座位間的距離稍窄一些，客滿的話會有90分鐘的用餐時間限制，無人候位的話則不限時。

菜單

內用低消為每人一杯飲料。飲料有紅茶、綠茶、鮮奶茶、手沖咖啡、無咖啡因飲品、風味牛奶，搭配手作家料理馬鈴薯燉肉，和戚風蛋糕、千層蛋糕、蛋糕捲、巴斯克乳酪蛋糕、布丁、輕食吐司、鹹派等各式甜點餐食。以小小一間咖啡店來說，販售的品項相當多元，點餐時會讓人有點選擇障礙，價格部份則比較偏高一些，吃的喝的一套點起來，一不小心就會破500元。

▲當日有供應的甜點品項，請參考櫃台前的板子，貼有照片可以讓人參考，比較好決定要點什麼。

精選配方手沖咖啡 170元

因為要配千層蛋糕吃，所以點了最簡單的手沖黑咖啡，配方豆走的是堅果可可調性，風味呈現還算乾淨，沒有什麼奇怪躁感，很適合配甜點喝。

模里斯鮮奶茶—200元

▲朋友點的模里斯鮮奶茶，固定都是做成微糖。整體還不錯但畢竟牛奶比例較高，配千層蛋糕吃會有點膩。

季節綜合水果千層蛋糕 250元

村秀家人氣最高的就是這塊日系水果千層蛋糕，甚至有網友用「台灣版HARBS」來形容！當天的季節綜合水果為香橙、香蕉、奇異果、草莓，水果選得都不錯，所以組合起來的味道也是和諧的。

日系鮮奶油有著清爽風味

即使切面看起來抹得很多，整片吃完仍不會有膩口感，屬於好吃的水果千層蛋糕！但我老實說，和HARBS吃起來還是不一樣的，細節上有著不少差異，兩者各有優點。

可可焙茶栗子千層蛋糕 260元

相較之下，這塊千層蛋糕呈現出的風味就比較簡單一些，以可可、焙茶為主，與栗子的組合不是那麼和諧，如果是愛吃栗子的人可能會有點失望。

總結

如果你是很愛吃日式水果千層蛋糕的人，推薦可以試試看村秀家！不同季節的水果會組合出不同風味，即使多次回訪仍舊有值得期待的驚喜。因為內用低消是一杯飲料，整體價格會高一些，如果覺得飲料偏貴的話，外帶也是個不錯的選擇！

Cun Siou Jia 村秀家ベーカリー



地址：台北市大同區昌吉街4－1號

電話：02－25955871

營業時間：11：30至18：30（周一二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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