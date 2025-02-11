隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！復古氛圍太美　古亭站步行2分鐘就到

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

捷運古亭站附近、隱身羅斯福路巷內的「4F劇場咖啡古亭店」，是一家很棒的古亭老屋咖啡廳，由近百年老建築改建，充滿老物件的室內空間溫馨舒適。如果沒客滿無人候位是一家古亭不限時咖啡店。菜單咖啡、手作甜點都有著不錯水準，生意很好建議提前預約訂位再來才有位子。

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▲距離捷運古亭站7號出口僅150公尺、步行2分鐘即可抵達；靠近中正紀念堂、南門市場、師大夜市，離公館台大商圈也不遠，附近可以玩的逛的景點很多。

4F劇場咖啡古亭店是老宅改造

和4F劇場咖啡西門本店為同一經營團隊，我有詢問過店員，目前暫停營業的西門本店，之後會再重新開放，之前去過中山堂4樓西門本店後，就一直很喜歡這種老屋改建的復古氛圍，這天剛好在古亭附近，便和朋友再來喝杯咖啡。

▲據官方資料所說，這是一棟擁有近百年歷史的老建築，充滿老物件、舊傢俱的室內空間，加深了舊時代的意境。

4F劇場咖啡古亭店有提供訂位服務

建議大家先打電話預約較為保險，我們這天是周末午後前往，整間店坐滿滿，幸運的坐到最後一張桌子，環境照是等到傍晚要離開時才拍的，整個下午都呈現客滿的狀態。如果有人候位的情況下，用餐時間會限時兩個小時，若沒有客滿的話則是一家古亭不限時咖啡店。

4F劇場咖啡古亭店菜單

內用低消每人一杯飲料，飲料類有義式咖啡、手沖咖啡、各式茶飲、無咖啡因系列、有機花草茶、現煮奶茶，搭配各式手作甜點、輕食披薩等。

▲甜點會隨季節變化，不定期會推出新產品。

經典美式咖啡 110元

▲配方豆為深焙曼特寧搭配中焙巴西豆，呈現香氣濃烈的苦甜風味，沒有複雜躁感平衡度抓得不錯，很適合搭配甜點來喝。

阿里山小葉種紅茶 180元

▲小葉種紅茶以金萱茶葉製成，帶有淡淡蜜香、微微奶香，不用加糖奶純飲就很香。

蕉香布朗尼 210元

甜點賣相都相當不錯，會讓人不自覺想點一份來吃，組合成完整的下午茶，布朗尼風味十分濃厚，加入鮮奶油、乳酪製成的口感，絲滑的彷彿像是在吃生巧克力一樣，上頭會鋪上香蕉切片，並以三溫糖炙燒出迷人焦糖。

▲建議可以先吃原味，接著再淋上附上的鮮奶油一起吃，變化出多層次吃法，身為布朗尼愛好者的我非常喜歡，推薦給同樣愛吃巧克力的人。

整體心得

古亭店和西門本店兩間我都很喜歡，有特色皆值得推薦，咖啡、甜點都有著不錯水準，舊建築改造而成的老屋咖啡店，應該很對每個老宅咖啡控的心，再次提醒大家4F劇場咖啡古亭店生意非常好，建議提前預約訂位好再來喝咖啡，才不會客滿要候位。

4F劇場咖啡 古亭店 Theater café

地址：台北市中正區羅斯福路二段30巷13號

電話：02－23582866

營業時間：11：00－19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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