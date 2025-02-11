ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！復古氛圍太美　古亭站步行2分鐘就到

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

捷運古亭站附近、隱身羅斯福路巷內的「4F劇場咖啡古亭店」，是一家很棒的古亭老屋咖啡廳，由近百年老建築改建，充滿老物件的室內空間溫馨舒適。如果沒客滿無人候位是一家古亭不限時咖啡店。菜單咖啡、手作甜點都有著不錯水準，生意很好建議提前預約訂位再來才有位子。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲距離捷運古亭站7號出口僅150公尺、步行2分鐘即可抵達；靠近中正紀念堂、南門市場、師大夜市，離公館台大商圈也不遠，附近可以玩的逛的景點很多。

4F劇場咖啡古亭店是老宅改造
和4F劇場咖啡西門本店為同一經營團隊，我有詢問過店員，目前暫停營業的西門本店，之後會再重新開放，之前去過中山堂4樓西門本店後，就一直很喜歡這種老屋改建的復古氛圍，這天剛好在古亭附近，便和朋友再來喝杯咖啡。

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲據官方資料所說，這是一棟擁有近百年歷史的老建築，充滿老物件、舊傢俱的室內空間，加深了舊時代的意境。

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

4F劇場咖啡古亭店有提供訂位服務
建議大家先打電話預約較為保險，我們這天是周末午後前往，整間店坐滿滿，幸運的坐到最後一張桌子，環境照是等到傍晚要離開時才拍的，整個下午都呈現客滿的狀態。如果有人候位的情況下，用餐時間會限時兩個小時，若沒有客滿的話則是一家古亭不限時咖啡店。

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

4F劇場咖啡古亭店菜單
內用低消每人一杯飲料，飲料類有義式咖啡、手沖咖啡、各式茶飲、無咖啡因系列、有機花草茶、現煮奶茶，搭配各式手作甜點、輕食披薩等。

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲甜點會隨季節變化，不定期會推出新產品。

經典美式咖啡 110元

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲配方豆為深焙曼特寧搭配中焙巴西豆，呈現香氣濃烈的苦甜風味，沒有複雜躁感平衡度抓得不錯，很適合搭配甜點來喝。

阿里山小葉種紅茶 180元

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲小葉種紅茶以金萱茶葉製成，帶有淡淡蜜香、微微奶香，不用加糖奶純飲就很香。

蕉香布朗尼 210元
甜點賣相都相當不錯，會讓人不自覺想點一份來吃，組合成完整的下午茶，布朗尼風味十分濃厚，加入鮮奶油、乳酪製成的口感，絲滑的彷彿像是在吃生巧克力一樣，上頭會鋪上香蕉切片，並以三溫糖炙燒出迷人焦糖。

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲▼近百年老屋咖啡廳推薦，4F劇場咖啡。（圖／部落客周花花提供）

▲建議可以先吃原味，接著再淋上附上的鮮奶油一起吃，變化出多層次吃法，身為布朗尼愛好者的我非常喜歡，推薦給同樣愛吃巧克力的人。

整體心得
古亭店和西門本店兩間我都很喜歡，有特色皆值得推薦，咖啡、甜點都有著不錯水準，舊建築改造而成的老屋咖啡店，應該很對每個老宅咖啡控的心，再次提醒大家4F劇場咖啡古亭店生意非常好，建議提前預約訂位好再來喝咖啡，才不會客滿要候位。

4F劇場咖啡 古亭店 Theater café

地址：台北市中正區羅斯福路二段30巷13號
電話：02－23582866
營業時間：11：00－19：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►藏身蘆洲小巷溫馨居酒屋！煙燻鮭魚可頌擺上撲鼻松露才賣140元
►坐「敞篷小火車」漫遊高千穗！置身日本最高鐵橋、橫跨壯麗溪谷景
►福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

關鍵字： 4F劇場咖啡 古亭店 Theater café 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

推薦閱讀

平日不限時！隱身老宅二樓放空小天地　板橋咖啡下午茶推薦

平日不限時！隱身老宅二樓放空小天地　板橋咖啡下午茶推薦

炭烤香腸、廟口肉粥都入榜　盤點韓國廚神推薦的台北10家美食

炭烤香腸、廟口肉粥都入榜　盤點韓國廚神推薦的台北10家美食

寧靜民宅裡喝一杯療癒咖啡！IG爆紅新莊不限時的忘憂小秘境

寧靜民宅裡喝一杯療癒咖啡！IG爆紅新莊不限時的忘憂小秘境

台南寶藏店＋1了！坐落田野間的隱世咖啡廳　輕食50元起超級親民

台南寶藏店＋1了！坐落田野間的隱世咖啡廳　輕食50元起超級親民

台灣燈會明開跑！主燈試點燈、展區直擊

台灣燈會明開跑！主燈試點燈、展區直擊

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

愛沙尼亞惠台開放台灣人短期自駕

愛沙尼亞惠台開放台灣人短期自駕

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

9米高「進擊的巨人」現身台灣燈會！

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

手搖飲推情人節飲品連3天第2杯半價

大師兄推即食麵新品古法紅蔥頭肉燥拌麵

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

7飯店推情人住房專案！送6吋草莓蛋糕、名牌香水

高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張！

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

台灣燈會明開跑！主燈試點燈、展區直擊

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

愛沙尼亞惠台開放台灣人短期自駕

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366