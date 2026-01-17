可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

▲可不可水果支線推出全新橘子系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成紅茶「水果支線」搶搭新春熱潮，推出全新復刻「無言的結橘」系列，以象徵大吉大利的「橘子」做為主角打造2款飲品，1月20日正式上市。另外，還有周邊包括橘子成哥鑰匙圈、HORSE成雙紅包袋，最低18元即可加購。

▲▼一共推出2款限定新品。

可不可「橘果熟成」選用台灣茂谷柑柳搭配經典熟成紅茶，每一口還能吸到茂谷柑果粒；「梅凍橘果烏龍」則把滑嫩梅子凍及柑橘果粒汁加進醇厚烏龍茶中，售價60元起。

業者更推出2款限量周邊，「橘子成哥鑰匙圈」把超人氣吉祥物換上橘子新裝，只要購買上述2款新品（大杯）即可以248元加購；「HORSE成雙紅包袋」以馬年新春設計共4款，每包內含2入隨機款式，凡購買任一飲品加價18元可獲得1包，或單筆消費滿200元免費送1包。

▲▼同步推出2款新周邊。

另外，KUNG FU TEA 功夫茶近日則合作電影《功夫》推出聯名飲品「黑霸烏龍奶」，以厚實烏龍鐵觀音為基底，融合濃醇奶香，再搭配慢火秘煉的黑糖波霸，北區售價60元、中南區售價55元。業者同步採用聯名紙杯，把主演群戴立忍、柯震東、朱軒洋全印在飲料杯上。

功夫茶也宣布，2月13日起至3月8日凡持《功夫》電影票根，至全台功夫茶門市購買「黑霸烏龍奶」即可現折10元。

▲功夫茶跨界攜手九把刀新片《功夫》推出聯名飲品、紙杯。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）