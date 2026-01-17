3人同行78折　探索廚房下午茶2/26前限時優惠

▲探索廚房下午茶限時優惠，3人同行78折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

吃到飽控看過來！台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳特別推出「探索食尚．午後饗宴」活動，2月26日前的周一至周五享用下午茶，除了可以3人特價3,600元（約78折）、4人同行特價4,200元（76折）。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

▲生魚片區。（圖／記者黃士原攝）

迎接全新年度，台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳特別推出「探索食尚．午後饗宴」活動，2月26日前的周一至周五下午茶時段，3人同行優惠價3,600元（原價4,587元，約78折），4人同行優惠價4,200元（原價5,560元，約76折）。

此外，由於假日午餐一位難求，探索廚房2月加碼8天，將原本的「假日下午茶」餐期調整為供應「假日午餐菜色」，龍蝦、帝王蟹、和牛、鮑魚與干貝都是無限供應。這8天分別是2/1、2/7、2/8、2/14、2/18、2/22、2/27、2/28，其中除了農曆初二的2/18餐價為2,880元+10%，其他7天都是2,580元+10%。

▲「悅．市集全日餐廳」本周起推出大西洋風味主題菜色。（圖／取自台北新板希爾頓酒店臉書）

另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日餐廳」推出大西洋風味主題菜色，同時迎接馬年，只要姓名含有「馬」字（同音亦可）或「生肖屬馬」，即享2人同行、第2位半價。

悅．市集自助餐廳串聯歐洲西岸與美洲的經典風味，供應從加勒比海的香辣烤魚、葡國風味紅酒燴牛尾、薩丁尼亞珍珠麵沙拉、英式經典漁人派、鹽烤大西洋鮭魚。假日有限定料理─威靈頓牛排，以香濃蘑菇醬、鹹香帕瑪火腿包覆紐西蘭菲力牛排，搭配金黃千層酥皮。