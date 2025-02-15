曾被紐約時報封為「世界上最棒的咖啡店」！東京分店開箱極推鬆餅

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

來自北歐挪威的咖啡品牌「Fuglen」，曾被紐約時報封為「世界上最棒的咖啡店」，有專程搭飛機朝聖的價值，海外目前只有日本東京才有分店，從Fuglen Tokyo到Fuglen Asakusa，一直都是高人氣東京咖啡廳，推薦必點鬆餅，從早上8點就能品嘗到的美味早餐，愛喝咖啡請收進東京美食清單！

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目前在日本東京有好幾家分店

其中人氣最高的就屬涉谷代代木公園旁的「Fuglen Tokyo」，還有此行前往的，這間鄰近淺草寺的「Fuglen Asakusa」，兩家分店都非常受到世界各地觀光客的喜愛。無論是搭東京地下鐵、筑波快線、東武鐵道至「淺草站」，出口走過來均是10分鐘左右的路程時間，可以安排個淺草半日遊來這裡喝杯咖啡。

▲Logo為圓型的紅色喜鵲，品牌名稱也是挪威語中「鳥」的意思。

融入許多北歐元素

最初在挪威奧斯陸的第一家店，就是從地方小酒館起家的，更是當地居民聊天、分享生活的場所，所以在日本的店都延續著這個概念，打造出悠閒舒適的用餐環境，也會設置戶外座位區。

Fuglen Asakusa內用空間

採自由入座的形式，可以先找到喜歡的座位，再排隊點餐結帳，用餐環境分成一樓、二樓，因為這趟住宿的飯店就在淺草的緣故，我早上八點多就抵達店裡，沒想到店內已坐了不少人。要離開時已過九點，門口排起長長人龍，後來回飯店經過幾次人潮都非常多，不少看起來都像是觀光客，看來真的很受到外國人喜愛。

▲平日早上九點過後，店內已是這樣大排長龍的景象。

▲店內有零售咖啡豆、馬克杯、潮T等周邊產品，很適合買回家當作東京伴手禮。

Fuglen Asakusa菜單

這些年來漲價了不少，尤其是鬆餅漲幅超級有感，但市場法則就是這樣，只要你東西夠好，消費者還是願意排隊買單的，飲品有手沖咖啡、義式咖啡、茶飲、果汁、牛奶、氣泡飲等，搭配甜鹹口味的鬆餅，想喝點小酒的人，來這裡也能點到。

▲排隊在櫃台點好餐、結完帳後，會拿到號碼牌，等鬆餅做好後再震動取餐。

Today’s Coffee 410円（約台幣85元）

每天都有一支本日咖啡，今天供應的是宏都拉斯水洗豆，我有詢問店員，店員表示今日咖啡都是單品豆，能用這價格喝到還有續杯優惠，難怪大家都推薦要點Today’s Coffee，水洗豆風味相當乾淨，喝來有豐富的熱帶水果甜感，熱的、涼的都好喝。

Brown Cheese,Sour Cream,Mixed Berry Jam 1,400円（約台幣292元）

多年前初訪Fuglen Tokyo時，菜單上還沒有鬆餅這個選項，沒想到現在成為必點大熱門，老實說，這樣一份小小的要價1,400円實在是不便宜，有肉、生菜、水果的還更貴，但不得不說，味道是真的不錯。

鬆餅口感Ｑ彈

外皮烤得焦焦酥酥，內裡咬下有著會回彈的Q彈，我最喜歡的是棕色起司、酸奶油、藍莓果醬的搭配，怎麼可以做得如此細緻又和諧，尤其是挪威特產棕色起司（Brown Cheese），有著極致濃郁鹹香好滋味，我愛到必須省著吃，每一口都要細細品味才捨得吞下肚。

整體心得

繼多年前的Fuglen Tokyo開始認識這個品牌，現在再訪淺草Fuglen Asakusa，完全能感受品牌魅力和持續進步的決心，難怪這麼多年過去了人氣不減反增，評價也一直很好，推薦這家東京淺草咖啡店，菜單就點今日咖啡＋鬆餅的組合吧，好吃就必須大推！

FUGLEN ASAKUSA （フグレン）

地址：2 Chome-6-15 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032日本

營業時間：08：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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