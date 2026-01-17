故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫　仿宋中式庭園一秒穿越

▲原住民文化主題公園整排落羽松映照忘憂湖，形成「鏡面落羽松」景致。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

不用跋山涉水，在故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松，近日在低溫催化下，約20株松林葉片轉色，映照園內的忘憂湖，呈現一年中最浪漫的景致，即便平日也擠滿了賞景人潮。

▲原住民文化主題公園平日也湧入眾多賞景人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

「原住民文化主題公園」坐落於故宮旁邊，占地約2.4公頃，是台灣第一座原住民文化主題公園，整排人像石碑，刻印出13原住民族的歷史文化，另有原民搗米、梅花鹿等石像林立於公園內，值得細細瀏覽。

▲▼「原住民文化主題公園」落羽松此際進入最美時刻。（圖／記者彭懷玉攝）



沿著步道走，約3-5分鐘即會看到落羽松林，羽狀葉片近日暈染上金黃與橘紅，倒映翠綠湖水，形成鏡面落羽松，如同走進歐美油畫之中，特別是在下午4點進入魔幻時刻，橘黃色陽光斜射林間，葉片發出閃閃金光，格外耀眼迷人。

▲陽光替落羽松打上鎂光燈。（圖／記者彭懷玉攝）



喜歡中式庭園的民眾，別忘了巡遊故宮旁的至善園，雖說梅花尚未綻放，占地5687坪的園區也足以消磨時光，依偎柳樹旁拍照、觀魚，佇立樓台上欣賞如詩如畫的風景，宛如一秒穿越到古代，十分愜意放鬆，現開放民眾免費參觀。

▲▼故宮旁的至善園占地5687坪，隱身綠意之中的松風閣為兩層樓木造建築，是園內人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）



▲故宮旁的至善園開放免費參觀。（圖／記者彭懷玉攝）



至善園以天下第一行書《蘭亭集序》為原型設計，復刻王羲之筆下的八大勝景，包含小橋流水、仿宋建築、木造迴廊等造景，松風閣、碧橋西水榭是其內人氣景點，古色古香風景也是校外教學、婚紗攝影的熱門據點。