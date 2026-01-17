ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫　仿宋中式庭園一秒穿越

▲故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原住民文化主題公園整排落羽松映照忘憂湖，形成「鏡面落羽松」景致。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

不用跋山涉水，在故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松，近日在低溫催化下，約20株松林葉片轉色，映照園內的忘憂湖，呈現一年中最浪漫的景致，即便平日也擠滿了賞景人潮。

▲故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原住民文化主題公園平日也湧入眾多賞景人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

「原住民文化主題公園」坐落於故宮旁邊，占地約2.4公頃，是台灣第一座原住民文化主題公園，整排人像石碑，刻印出13原住民族的歷史文化，另有原民搗米、梅花鹿等石像林立於公園內，值得細細瀏覽。

▲故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「原住民文化主題公園」落羽松此際進入最美時刻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

沿著步道走，約3-5分鐘即會看到落羽松林，羽狀葉片近日暈染上金黃與橘紅，倒映翠綠湖水，形成鏡面落羽松，如同走進歐美油畫之中，特別是在下午4點進入魔幻時刻，橘黃色陽光斜射林間，葉片發出閃閃金光，格外耀眼迷人。

▲故宮旁的「原住民文化主題公園」就有絕美落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽光替落羽松打上鎂光燈。（圖／記者彭懷玉攝）

喜歡中式庭園的民眾，別忘了巡遊故宮旁的至善園，雖說梅花尚未綻放，占地5687坪的園區也足以消磨時光，依偎柳樹旁拍照、觀魚，佇立樓台上欣賞如詩如畫的風景，宛如一秒穿越到古代，十分愜意放鬆，現開放民眾免費參觀。

▲故宮旁的至善園開放免費參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼故宮旁的至善園占地5687坪，隱身綠意之中的松風閣為兩層樓木造建築，是園內人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故宮旁的至善園開放免費參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故宮旁的至善園開放免費參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故宮旁的至善園開放免費參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

至善園以天下第一行書《蘭亭集序》為原型設計，復刻王羲之筆下的八大勝景，包含小橋流水、仿宋建築、木造迴廊等造景，松風閣、碧橋西水榭是其內人氣景點，古色古香風景也是校外教學、婚紗攝影的熱門據點。

關鍵字： 台北市旅遊 士林區旅遊 原住民文化主題公園 賞花旅遊 花海旅遊 落羽松 至善園 中式庭園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

推薦閱讀

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

台南廟口蚵嗲老攤！默默飄香超過40年

台南廟口蚵嗲老攤！默默飄香超過40年

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

天元宮櫻花季1/29開跑　走進幾米繪本

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366