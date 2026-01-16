阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者：平常約1.5萬含早晚餐

▲一晚最貴4.5萬！「阿里山賓館」最新房價曝光，兩派網友戰翻。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

記者蔡玟君／台北報導

一名網友近日在臉書貼出阿里山賓館2026年最新價目表，指出「首相套房」最貴要4萬5000元，直言「差點以為是越南盾」。對此，阿里山賓館總經理王覺非表示，平常住宿價格約1萬5000元左右，並包含早、晚餐，且官網有推出早鳥優惠，最多可打8折。

王覺非表示，每間酒店都有高價套房的必要性，並非只有阿里山賓館，僅拿全館只有一兩間的高等套房來放大檢視並沒有意義。

對於網友質疑房價，他也提出2點反駁。首先，阿里山賓館正常價格約落在1萬5000元至1萬7000元之間，且官網均有促銷早鳥優惠專案，若提早規劃，可享有8折至9折的折扣。

此外，阿里山許多飯店房價大多只包括早餐，甚至不提供，但阿里山賓館的房價包括早餐與晚餐。他也說，去年飯店業績創下歷史性新高，但今年針對歷史館房價調降2000元，主因為歷史館客房坪數小，希望藉由調降價格提供旅客更彈性選擇。

▲阿里山賓館客房示意圖 。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館目前客源有7成為國旅客，3成為國際客，2025年國際客增長10％，整體營業額也創下歷史新高。王覺非分析有2大主因，首先是紐約時報在去年初選出全球必訪52個目的地，台灣只有阿里山入選，帶動國際知名度。

加上近年林業署、阿里山國家風景區管理處用心維護大阿里山地區的風景，像颱風期間，林業署以最短期間做好園區整理，還有雄獅旅遊的福森號帶動鐵道觀光，都對提升阿里山聲量大有助益。