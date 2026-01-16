ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！咬開水嫩多汁、皮薄Q彈

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

台北迪化街草莓大福一整條街，「路力草莓大福」位於台北市大同區迪化街一段19號，近捷運北門站美食，地處永樂市場對面，大稻埕鴉片粉圓路力迪化店門口，天天大排長龍，11點開賣，下午2點就賣光，想吃只能乖乖排隊。飽滿大顆的草莓大福，咬下會噴汁，紅豆餡料不死甜，口感Q軟麻糬皮不黏牙，神等級好吃，還有草莓糖葫蘆，台北迪化街必買。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲可搭乘台北捷運「北門站」下車，步行10分鐘抵達。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

位置
位於台北市大同區迪化街一段19號，就在最熱鬧的台北永樂市場對面，附近有台北霞海城隍廟，地處「鴉片粉圓路力迪化店」門口，看到人潮排隊就對了，不要懷疑，非常誇張，只要每年草莓大福開賣，這裡就是絡繹不絕人潮。旁邊還有好吃的迪母ㄟ白糖粿迪化2鋪、很香烤魷魚的魷布院鮮烤魷魚迪化創始店，可以一起買來吃。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

迪化街草莓大福一條街
大稻埕是許多國內與外國觀光客朝聖台北景點，新舊融合，文化傳承，現在大稻埕已經變成草莓大福一條街，幾十間店家都在賣草莓大福，除了一樣很知名的滋養草莓大福，每間各有喜好，吃過十幾間草莓大福，萍子最愛這間，現在有個可愛的草莓公仔招牌了。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

文青風小攤車
小小一攤車，先排隊，等輪到你告知你要幾盒，自己把錢放在前方的紙碗中，自己找零，服務人員會幫你算錢，每個人一次買20幾盒，今年排隊很誇張，平日，萍子等了兩小時才買到。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲若只買草莓糖葫蘆，不用排隊，直接上前可購買。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲可見老闆手一直不停包著草莓大福，完全沒有停下來，療癒景象，非常大顆，吃過就回不去了。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲建議兩天內要吃掉，不用冰，冰過後，麻糬會變硬，也會有點出水，所以我個人建議兩天內把它新鮮吃完即可。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲草莓大福1盒裝4個200元，透明盒裝，上頭有貼上專屬貼紙了，超可愛，你也可單買一個50元，但大多每個人都是幾十盒瘋狂掃買。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲拿起來很有重量的草莓大福，外層白茫茫，食指大動。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

▲咬下一口會噴汁，嚴選苗栗大湖巨無霸草莓，水嫩多汁，紅豆餡也不甜膩，草莓香氣馬上撲鼻而來，外層QQ麻糬不黏牙，滿滿邪惡美食。

▲▼大稻埕美食「路力草莓大福」，迪化街神級好吃草莓大福、草莓糖葫蘆。（圖／部落客萍子提供）

評價
台北好吃草莓大福，台北大稻埕草莓大福推薦。萍子現在只推薦這間，路力草莓大福評價高，實在好吃，想吃只能甘願乖乖排隊，季節限定，快來吃草莓大福，網美們也會很愛這台北下午茶。

路力草莓大福

地址：台北市大同區迪化街一段19號
電話：02－25550018
營業時間：11：00～18：00

關鍵字： 路力草莓大福 台北市美食

