虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

黑輪嫂右昌蔥肉蛋餅是位在楠梓的隱藏版美食，提供現點現炸的黑輪、米血、魚板，還有現煎蔥肉蛋餅和關東煮。之前的老闆已經開20多年，因為健康緣故將技術傳承給現任老闆，三不五時都會來光顧品嚐。下午茶點心來一份現炸酥酥的黑輪片，帶點嚼感和鮮香味很涮嘴，還有厚實軟Q有點黏牙感的炸米血，加上胡椒粉提味，鹹甜好吃。

蔥肉蛋餅必買

有高麗菜、九層塔、酸菜可以選擇，推薦三種綜合口味，搭配自製麵糰加蛋現煎的蛋餅皮，淋上醬汁、蒜泥吃起來香醇美味！

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菜單

門市外觀

▲目前僅提供外帶。

炸黑輪、米血





▲炸黑輪和米血是招牌必買，現炸出鍋吃起來酥香不油膩。

炸黑輪 25元／份

▲招牌炸黑輪酥酥的帶有軟Q嚼感，能吃到濃郁鮮香味。老闆說黑輪可以客製炸的口感，想吃酥一點或軟Q一點記得先告知。

炸米血 22元／份

▲炸米血厚實軟Q，有點黏牙口感，吃起來鹹甜帶點胡椒粉的香辣，很涮嘴。

蔥肉蛋餅 40元（限量供應，售完即止）

一定要買這個綜合蔥肉蛋餅！自家製作麵糰加蛋現煎，搭配肉末、高麗菜、酸菜和九層塔，口感豐富脆嫩，還有醬油、辣椒、蒜泥增添層次風味，吃起來鹹甜香醇很美味。

▲每一份都是現點現煎。





▲滿滿的配料吃起來很過癮。

關東煮

黑輪嫂右昌蔥肉蛋餅



地址：高雄市楠梓區盛昌街56－23號

電話：0938－533537

營業時間：周二至周日 10：30至17：30（售完即止、周一公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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