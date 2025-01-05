高雄40年「雞蛋糕紅豆餅」攤車！微酥口感＋爆漿內餡一吃上癮

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「文萊古早味雞蛋糕紅豆餅」是左營文萊路上已經開40年的甜點小吃攤，自家製作內餡和餅皮，搭配無鹽奶油現烤，無論是雞蛋糕或紅豆餅系列吃起來都有微酥口感，老闆娘周末會在果貿社區的早市擺攤，有機會可以去嚐鮮！雞蛋糕只用蛋加麵粉製作，剛烤好吃起來有點酥酥的，放涼會變得軟而蓬鬆，甜甜的有一點蛋香味。

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雞蛋糕 20元 5個、40元 10個、50元 13個

▲雞蛋糕只用蛋加麵粉製作，刷上無鹽奶油現烤出爐，外層帶有微酥感。

▲雞蛋糕剛烤好吃起來有點酥酥的，放涼會變得軟而蓬鬆，甜甜的有一點蛋香味。

紅豆餅 10元／個

▲紅豆餅系列剛烤好外殼酥酥的，加上帶點嚼勁，大家都說有點像在吃石頭餅。

▲現烤餅殼加上份量滿滿的餡料。

▲特製的紅豆餡非常綿密，甜甜的充滿豆香味。

芋頭餅 10元／個

▲芋頭控推薦多買幾個！芋泥綿密清香，還能吃到芋頭塊。

奶油餅 10元／個

▲奶油餡綿密帶有淡淡甜味及奶香味，口感飽滿。

花生餅 10元／個

▲這個花生內餡有加黑芝麻，吃起來香氣十足，最像石頭餅。

菜單

餐車外觀

文萊古早味雞蛋糕紅豆餅

地址：高雄市左營區文萊路250號

營業時間：周一至周五 14：00～18：00（周六、周日公休）

電話：0933－071227

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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