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挖寶高雄美食！必吃「爆漿糖餡」蕃薯椪　經營30年的古早味點心攤

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

阿涓白糖粿蕃薯椪是之前在正義路上30多年的古早味點心攤。喜歡吃美食的兩人對料理很用心，嚴選不同季節生產的高品質地瓜，每天早上蒸地瓜加地瓜粉製作，新鮮現炸外酥內軟，趁熱享用還會有爆漿的糖餡；另外也有限量的隱藏版芋頭口味蕃薯椪，內餡滿滿的芋泥是特別挑選的芋頭蒸熟蜜糖，白糖粿是用純糯米磨漿製成粿粞現捏現炸，外層微酥吃起來軟Q帶點黏牙感。

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攤位外觀

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲老闆和阿涓老闆娘共同經營，兩人各自負責不同的炸物。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲蕃薯椪是老闆娘蒸地瓜加地瓜粉製作，每個都捏得像飛碟形狀。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲白糖粿是用糯米製作的粿粞現捏現炸。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲每天新鮮現炸。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲剛炸好起鍋放置瀝油。

蕃薯椪

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲蕃薯椪1個15元、4個50元。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲蕃薯椪趁熱吃外酥內軟，有些Q黏口感，還有爆漿的糖餡，加上花生顆粒甜香好吃。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲地瓜和地瓜粉製作的蕃薯椪帶點軟黏感，外層酥酥的。

芋頭蕃薯椪

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲芋頭餡的蕃薯椪是隱藏版口味，每天限量供應。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲芋頭餡鬆軟清香，搭配外酥內軟的蕃薯椪超對味。

白糖粿

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

▲白糖粿是用糯米製作，外層炸到微酥，吃起來軟Q帶點黏牙感，加上白糖、花生和芝麻甜甜的充滿香氣。

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

菜單 MENU

▲▼高雄阿涓白糖粿蕃薯椪，30年古早味點心，必吃爆漿的蕃薯椪、還有隱藏版芋頭蕃薯椪和白糖粿。（圖／虎麗提供）

阿涓白糖粿蕃薯椪

地址：高雄市苓雅區武慶三路166號對面號
營業時間：周一至周六 14：30－19：00至售完（周日公休）
電話：0910－751698

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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