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油潑麵疙瘩每一口都包覆濃郁麻辣醬！高雄自由黃昏市場麻辣手工菜

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

方芳麻辣手工菜2店在左營自由黃昏市場開賣，由旅居上海多年的闆娘經營麻辣乾鍋鴨翅，1店就在攤位的對面，餐點只有小份和大份兩種價位，一人獨享或家庭用餐都沒問題，川味麻辣鴨血一定要試試，厚實飽滿富含香麻辣感，湯底用來煮火鍋，自己加肉、加菜吃起來更滿足。麻辣醬料理的醬香三角骨甜甜香辣很涮嘴，是下酒菜的好選擇。

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2店攤位

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲方芳麻辣手工菜2店就在1店的對面，攤商位置靠近微笑公園。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲對面1店專賣麻辣乾鍋鴨翅，還有超特別的麻辣口香糖。

川味麻辣鴨血

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲川味麻辣鴨血小份80元、大份150元，可以依人數選擇份量，帶回家直接享用或加菜、加肉一起煮麻辣火鍋都行。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲川味麻辣鴨血小份。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲麻辣湯底用正宗四川大紅袍青花椒、二荊條辣椒、子彈頭辣椒等辛香料烹煮。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲闆娘特別嚴選頂級100%純鴨血，口感非常飽滿細嫩，有點像布丁。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲左邊是闆娘選用的100%純鴨血，右邊深色是一般加工過的鴨血。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲鴨血厚實飽滿，吸附麻辣湯汁清香美味。

醬香三角骨

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲醬香三角骨小份 80元、大份150元。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲三角骨一般都是炸的，闆娘使用自家特製麻辣醬料烹煮，讓雞肉完全吸附醬汁。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

油潑麵疙瘩

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲油潑辣麵疙瘩 ，可以搭配一份主食更飽足，這個油潑辣麵疙瘩口感厚實富含Q勁，包覆特製麻辣醬和白芝麻。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

▲麵疙瘩口感厚實富含Q勁嚼感。

▲▼方芳麻辣手工菜，高雄自由黃昏市場必買，獨家特製川味麻辣鴨血。（圖／虎麗提供）

方芳麻辣手工菜2店

地址：高雄市左營區自由三路261號
營業時間：14：30－售完即止（限量供應建議提前預訂）
電話：0936－606527

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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