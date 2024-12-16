高雄「炙燒卡士達草莓芭菲」螞蟻人激推！酸爽綿密奶醬在嘴裡化開

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠
雛菊 Daisy Villa迎接草莓季，12月開始就能吃到超多草莓特製的甜點、披薩、飲料，酸酸甜甜完全滿足味蕾！新推出的莓好秘密花園有炙燒卡士達草莓芭菲、莓莓雪戀鹽可頌、紅心莓莓果昔等；炙燒卡士達會在桌邊炙燒，吃起來軟綿香甜帶有微脆感，還有巨峰葡萄果凍平衡味蕾，想要吃更多草莓也可以加價升級草莓盤，夢幻組合與可愛草莓熊餅乾讓人一秒就融化。
莓好秘密花園
炙燒卡士達草莓芭菲
▲炙燒卡士達草莓芭菲 388元／杯、加購草莓 168元／盤。
▲炙燒三溫糖吃起來脆脆甜香，還有蛋糕和外交官奶醬的綿密感。
▲外交官奶醬蛋糕很綿密，加上新鮮草莓的酸甜多汁、巨峰葡萄果凍比較爽口不膩。
莓莓雪戀鹽可頌
▲莓莓雪戀鹽可頌338元，有新鮮草莓搭配鹽可頌、草莓布丁，加上熊熊草莓餅乾超可愛。
▲剛烤過的鹽可頌口感酥香，爆漿卡士達草莓冰心內餡吃起來綿密帶有奶香味。
▲炙燒手工布丁綿密滑嫩，有點糖香味。
雪莓流心巴斯克
▲雪莓流心巴斯克198元，綿密濕潤的巴斯克蛋糕酸甜好吃，搭配鮮奶油和新鮮草莓，口感比較豐富。
濃情卡士達草莓披薩
▲濃情卡士達草莓披薩388元。
▲草莓披薩上桌會冒煙超夢幻，餅皮微酥軟Q有嚼勁，加上卡士達醬和新鮮草莓，吃起來酸酸甜甜的很順口。
紅心莓莓果昔
▲紅心莓莓果昔158元／瓶，粉嫩的紅心莓莓果昔喝起來綿密冰涼，有淡淡果香和無糖優格的滑順感。
空間外觀
雛菊 Daisy Villa 高雄青海店
地址：高雄市鼓山區青海路277號
營業時間：11：00－21：00
電話：07－5529111
用餐時間為：110分鐘
低消：大人150元、小孩60元
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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