高雄「炙燒卡士達草莓芭菲」螞蟻人激推！酸爽綿密奶醬在嘴裡化開

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

雛菊 Daisy Villa迎接草莓季，12月開始就能吃到超多草莓特製的甜點、披薩、飲料，酸酸甜甜完全滿足味蕾！新推出的莓好秘密花園有炙燒卡士達草莓芭菲、莓莓雪戀鹽可頌、紅心莓莓果昔等；炙燒卡士達會在桌邊炙燒，吃起來軟綿香甜帶有微脆感，還有巨峰葡萄果凍平衡味蕾，想要吃更多草莓也可以加價升級草莓盤，夢幻組合與可愛草莓熊餅乾讓人一秒就融化。

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莓好秘密花園

炙燒卡士達草莓芭菲

▲炙燒卡士達草莓芭菲 388元／杯、加購草莓 168元／盤。

▲炙燒三溫糖吃起來脆脆甜香，還有蛋糕和外交官奶醬的綿密感。

▲外交官奶醬蛋糕很綿密，加上新鮮草莓的酸甜多汁、巨峰葡萄果凍比較爽口不膩。

莓莓雪戀鹽可頌

▲莓莓雪戀鹽可頌338元，有新鮮草莓搭配鹽可頌、草莓布丁，加上熊熊草莓餅乾超可愛。

▲剛烤過的鹽可頌口感酥香，爆漿卡士達草莓冰心內餡吃起來綿密帶有奶香味。

▲炙燒手工布丁綿密滑嫩，有點糖香味。

雪莓流心巴斯克

▲雪莓流心巴斯克198元，綿密濕潤的巴斯克蛋糕酸甜好吃，搭配鮮奶油和新鮮草莓，口感比較豐富。

濃情卡士達草莓披薩

▲濃情卡士達草莓披薩388元。

▲草莓披薩上桌會冒煙超夢幻，餅皮微酥軟Q有嚼勁，加上卡士達醬和新鮮草莓，吃起來酸酸甜甜的很順口。

紅心莓莓果昔

▲紅心莓莓果昔158元／瓶，粉嫩的紅心莓莓果昔喝起來綿密冰涼，有淡淡果香和無糖優格的滑順感。

空間外觀

雛菊 Daisy Villa 高雄青海店



地址：高雄市鼓山區青海路277號

營業時間：11：00－21：00

電話：07－5529111

用餐時間為：110分鐘

低消：大人150元、小孩60元

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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