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甘醇牛雜湯能免費續湯！苓雅區隱藏小吃攤　牛肉燴飯只賣60元

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

王記潮州牛雜位於苓雅區福東國小對面，鄰近輕軌五權國小站與衛生局站，是開了將近60年的品牌；現任老闆傳承手藝經營10多年，提供牛雜湯、熱炒牛肉、燴飯、滷味等餐點，風味不錯且價格實惠，愛吃牛肉的一定要來試試。

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▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

牛肉燴飯　小60元

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲是最多人點的料理，牛肉帶有筋的脆嫩口感，吃起來鮮香軟嫩，搭配微勾芡的醬汁甜鹹順口，還有些許空心菜的脆爽平衡味蕾。

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

麻油牛肉　150元

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲熱炒可以點麻油牛肉補一下，牛肉厚實軟嫩，吸附麻油醬汁溫潤香醇，有微微的苦感和九層塔香，還有薑片的清香味。

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

牛雜湯　小碗 50元（可免費續一次湯）

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲這碗牛雜湯喝起來甘醇爽口，有藥膳及九層塔香氣；牛雜鮮美不腥，搭配薑泥醬油酸甜微辣比較不膩，濃郁的熱湯現沖牛雜，滋味鮮香甘醇。

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲牛雜鮮嫩美味。

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲搭配薑泥醬油品嚐，酸甜微辣很開胃。

菜單

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

空間及餐廳外觀

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄飄香60年在地小吃！牛肉厚實軟嫩、鮮美不腥，價格還超親民。（圖／部落客虎麗提供）

王記潮州牛雜

地址：高雄市苓雅區福德三路163－2號
營業時間：周二至周日 10：30～19：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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