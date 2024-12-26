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高雄前鎮推薦美食！秘製香雞煲乾鍋　下酒菜「薑餅雞」每桌必點

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

香雞王是隱藏在前鎮的路邊攤香雞煲乾鍋！提供獨家醬料熱炒的煲類料理，還可以加大骨高湯煮火鍋，享受一鍋兩吃，想要一次吃肉和海鮮就選海陸煲，另加點自己喜歡的食材一起入鍋炒，吃完留一點料加湯。還有很適合當下酒菜的薑餅雞和薑餅排骨也一定要試試，很像在吃餅乾非常涮嘴。

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香雞王位置交通

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲店家位在前鎮區，鄰近SKM Park Outlet和夢時代購物中心。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲有分戶外與內用座位區。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲每一鍋香雞煲都是現點現炒上桌。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲新鮮帶骨雞肉加上獨家特製醬料烹炒入味。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲想要吃得更豐盛可以加點食材一起入鍋炒。

海陸煲

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

海陸通吃的美味
海陸煲780元一份，可以吃到雞半隻、小卷、松阪豬，搭配加點的食材熱炒上桌超澎湃！特製醬料現炒吃起來甜鹹香醇，有獨特香氣，敢吃辣的話推薦一定要加辣，多了辣感更好吃。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲雞肉扎實鮮嫩，雞皮口感微Q，吸附醬汁很涮嘴。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲小卷新鮮脆嫩。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲松阪豬吃起來Q嫩夠味。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲加點的白蝦脆嫩鮮甜。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲年糕完全吸附醬汁，口感Q彈有嚼勁。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲搭配脆脆的時蔬和馬鈴薯，口感豐富滿足。

一鍋兩吃火鍋

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲吃完香雞煲可以留一點料加大骨高湯煮火鍋。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲特製醬料加上大骨高湯喝起來濃郁甘醇。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲大骨一對120元。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲火鍋料加點。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲這個薑餅雞每桌必點，現炸薑片吃起來很酥脆，帶骨雞肉扎實保有鮮嫩度，有胡椒粉的香氣吃起來鹹鹹甜甜。

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）

▲薑餅排骨也很推薦，排骨厚實軟嫩，外層微酥帶有油脂香氣，搭配脆脆的現炸薑餅很對味。

店家菜單

▲▼高雄路邊攤香雞煲乾鍋，獨家醬料現炒一鍋兩吃 。（圖／虎麗提供）


香雞王 香雞煲一鍋兩吃

地址：高雄市前鎮區康定路23之1號
營業時間：17：00－00：30／周三公休
電話：07－8414679

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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