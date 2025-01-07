早8就被掃空！鳳山排隊碗粿開了40多年　扎實Q彈每天凌晨磨米製作

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

阿龍碗粿在鳳山已經開了40多年，每天凌晨磨米製作，一開賣就有絡繹不絕的人潮；加上有些顧客會購買較多份量，早上8點幾乎賣完，想吃的話要早點去買！推薦加蒜泥和辣椒吃起來更夠味。記得再加點一碗肉羹更滿足，羹湯勾芡滑順不厚重，微微酸甜又能吃到稍微醃製的軟嫩肉條。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



空間環境

碗粿 30元

碗粿是老闆每天凌晨2點開始磨米製作，米漿比例較高，口感扎實Q彈，還能吃到蛋黃、肉絲和肉燥，加上菜脯增添脆感及香氣。

▲碗粿淋醬帶有淡淡鹹甜，可以另外加蒜泥和老闆炒的辣油品嚐更夠味。

▲蒜泥有濃郁辛香。

▲辣油的辣勁十足，加一點點就很香辣！

肉羹 30元

吃碗粿搭配一份肉羹更滿足，羹湯勾芡滑順不厚重，喝起來有微微酸甜感，能吃到稍微醃製的軟嫩肉條，還有搭配高麗菜、蛋花、筍絲、蒜酥等配料。

▲推薦加蒜泥和辣椒增添風味。

菜單 MENU

阿龍碗粿

地址：高雄市鳳山區信義街22號

電話：07－7438228

營業時間： 周一至周五05：30－11：00（售完即止）、周六日 05：30－10：00（售完即止）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►高雄前鎮推薦美食！秘製香雞煲乾鍋 下酒菜「薑餅雞」每桌必點

►挖寶高雄美食！必吃「爆漿糖餡」蕃薯椪 經營30年的古早味點心攤

►高雄「炙燒卡士達草莓芭菲」螞蟻人激推！酸爽綿密奶醬在嘴裡化開