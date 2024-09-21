來自越南的帽子鍋！酸辣湯底融入檸檬香氣　涼皮春捲必沾特調魚露

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者張宜樺

越好吃越南料理大里店搬家後空間更寬敞更舒適又好停車，平價越式料理餐廳60元起還免服務費真的很超值。店內所有醬汁、湯底都是選用天然食材每天費時熬煮，吃得健康而且乾淨衛生大加分。不論是河粉、米線、越南麵包、還是米飯通通有，人氣必點阮小姐推推鍋以及越式滿漢拼盤份量十足又好吃。

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越好吃越南料理在哪裡？

越好吃越南料理大里店位在大明路與新仁路交叉路口，三角窗地帶目標明顯非常好找，附近有兩個收費停車場，停好車走路過來只要幾分鐘，交通很便利。

環境介紹

走進店內就感覺到與一般越南小吃店大不同，寬敞明亮又有冷氣吹，整個裝潢充滿文青風格非常有質感，餐廳級的裝潢只要百元價位，一進來就讓人喜歡。除了一樓用餐區，二樓空間更大。整個環境乾乾淨淨，加上服務親切在這裡用餐很愉快。

兩層樓都有餐具及佐料區，檯面乾乾淨淨看起來就很加分。越南當地人愛用的海鮮醬、辣椒醬、檸檬汁、還有店家自己特製的辣椒醬，通通自助取用。我們特別愛店家特製的魚露辣椒以及越式水果沾醬。店家用新鮮鳳梨及檸檬打成泥，味道清香搭配炸物特別好吃。還有店家特製的魚露辣椒醬也很正點，香辣過癮，愛吃辣的朋友一定要試試。

蜂蜜檸檬70元、沁涼椰子水70元

這兩杯都是夏天消暑飲品。蜂蜜檸檬選用新鮮檸檬加蜂蜜，酸甜滋味清爽又開胃，還吃得到檸檬果肉喔！椰子水還有好多椰子果肉，喝的到椰子的香甜滋味，很消暑。

越式桑尼蛋（附手工麵包或越式香米飯、越式飲品）160元

這一道是夏季新菜色，鐵鍋內兩顆嫩煎荷包蛋，淋上店家獨門秘方醬汁加上辣椒以及香料，可選擇越式香米飯或是手工麵包，我們選手工麵包。剪開桑尼蛋，金黃蛋汁流淌而下，蛋黃與秘製醬汁融合一起，鹹香帶點微辣的滋味，搭配法國麵包一起吃有點像開胃前菜，天氣熱沒有胃口很適合點這一道。

▲搭配的飲品我們選越式拿鐵，就是有名的越南咖啡，味道甜而且香濃好喝。

越式嫩豬紅咖哩 附手工麵包或越式香米飯 150元

越式咖哩不像一般印度咖哩那麼重口味，我有問店員說是用水果加上咖哩打成泥熬煮，吃起來帶有果香味道比較甘甜，豬肉口感軟嫩連小孩都很喜歡，搭配香米飯很下飯。也可以搭配手工麵包沾著醬汁一起吃，香酥的越式法國麵包吸附紅咖哩的醬香，越吃越涮嘴。

越式滿漢拼盤350元

這一道是他們家的人氣招牌，份量十足大約3到4人份，多人用餐很推薦點這一道。光是主食就有越式香酥雞、越式炸排骨、越式火腿肉3種，搭配涼拌青木瓜、醃蘿蔔、米線、生菜葉，一整圈8種料，視覺味覺都很滿足。

▲涼皮春捲沾特調的魚露醬汁，甜甜的滋味好吃。

▲越式滿漢拼盤的吃法非常隨性，喜歡吃什麼就包什麼，不同的組合有不同的美味，自己DIY充滿樂趣。

阮小姐推推鍋 附河粉 550元

阮小姐推推鍋就是越南人常說的帽子鍋，外型像一頂倒立的草帽，正中央凹下去地方就是酸辣湯底火鍋，外圍一圈滿滿的食材堆高高非常浮誇，這一鍋推推鍋份量驚人，我們之前吃過就很驚艷每次來都會點。

▲白蝦、蛤蜊以及花枝、魷魚，海鮮料不少。

▲一一推入湯頭中涮煮，酸辣湯底加上海鮮後味道更鮮甜，特別好吃。

▲可以選牛肉或豬肉，我們點豬肉推推鍋。

▲豬肉片下鍋涮煮，軟嫩中帶有Q度，豬肉本身的肉汁加上酸辣湯頭吃起來甘甜又清爽，完全不會油膩，搭配沾醬更好吃。

▲這個湯頭的酸是檸檬的酸，充滿果香的湯頭好好喝，喝不夠還可以免費加酸辣原湯，不會越加越淡。

▲推推鍋還有附一大盤河粉，煮成酸辣河粉的滋味也很讚。

越式香酥雞飯 140元

香酥雞飯就是越南人平常吃的便當，主食香酥雞之外還有附一些配菜，再加上半熟太陽蛋份量十足。

▲香酥雞乾爽不油膩，外酥內多汁炸工不錯，搭配店家特調的醬汁或是加點越式辣醬都不錯。

▲我個人特別愛他們家自製的沾醬，不論沾香酥雞還是拌飯都好吃。

打拋豬涼拌米線 110元

打拋豬肉還有配菜鋪滿滿，完全看不到底下的米線，用料真是不手軟。淋上特製的魚露醬汁味道特別香，我喜歡他們的魚露醬汁有加上水果調味，完全不會有想像中的魚露腥臭味，跟外面的越南小吃大不同，推薦大家一定要試試。

打拋豬肉不是細碎肉末，而是紮實有口感的絞肉，好好吃！米線口感Q彈，吸附香甜的魚露醬汁，再加上香甜帶辣的打拋豬肉、爽脆配菜，越吃越涮嘴整個就是開胃。

越式排骨河粉 150元

越式排骨肉跟台式排骨不太一樣，肉片比較薄比較好咬，有醃過相當入味，搭配椰香酸辣湯頭一起吃蠻清爽的。河粉口感Q帶點咬勁，吸飽湯汁每一口都很有味道，喜歡重口味可以再加點檸檬汁跟特製辣椒醬滋味更讚。

烤肉法國麵包 110元

他們家的越南法國麵包外酥內嫩，跟麵包店硬硬的法國麵包不一樣。裡頭包夾滿滿烤肉，有點類似潛艇堡但是更好吃。大片的越南烤肉還有越南火腿、涼拌蘿蔔、小黃瓜、香菜以及特製的炒醬，大口咬真的很滿足。

皇家大蝦片8片 170元

大大的月亮蝦餅外皮非常香酥，裡頭蝦漿有著Q彈口感，越咬越香，還吃得到完整的蝦仁。沾醬是店家自己特製的水果沾醬，店員介紹用新鮮鳳梨加檸檬汁打成泥，充滿天然水果香氣相當解膩。原本大蝦餅單吃就很有味道，加水果沾醬美味度更升級，這一道小孩特別愛，一下子就吃光光。

越式香茅炸豆腐 90元

這一道也是夏天推出的新品，現點現炸豆腐外酥內綿乾爽不油膩，搭配店家自己做的越式香茅醬好好吃，大人小孩都喜歡。

食用心得

說到大里好吃的越南料理，大家都推這一家，平價越式料理餐廳60元起還免服務費，環境舒適有冷氣吹，乾淨衛生份量又多，而且所有醬汁都是店家用天然食材自己製作，好吃又健康連小孩也愛吃，我覺得很超值。

餐點選項多不論一個人或多人用餐都能吃的開心，尤其是滿漢拼盤以及推推鍋推薦大家一定要試試。Google超過2300好評我們吃過也喜歡，現在搬到新家環境超優質感更棒，而且很好停車更加分，值得推薦給大家。

菜單價錢

餐點種類非常多，河粉、米線、炒麵、飯品還有越式法國麵包以及炸物通通有，平價越式料理60元起，用餐不限時、無低消規定、免服務費還有冷氣吹，CP值蠻高的。多人用餐也有豪華共享越式滿漢拼盤以及阮小姐推推鍋都很經典，也是人氣必點。夏季限定推出消暑菜單，都是新上市的菜色，我們也有點來吃。

選好餐點直接到櫃檯買單，接著等候餐點送上桌，餐點都是現點現做，尤其是推推鍋需要費時擺盤，如果人多需要耐心等候。我們在一樓用餐，還看到好多外送人員來取餐，懶得出門也可以使用外送平台點餐喔。

越好吃越南料理大里店

地址：台中市大里區大明路162號

電話：04－2483－1457

營業時間：11：30－13：30、17：00－20：30

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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