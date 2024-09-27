台中「乾烙韭菜盒子」每天只賣4小時！眷村味爆漿餡餅蔥花塞滿滿

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者黃是瑀

台中北區青島尹蔥油餅餡餅真的很厲害，手工現揉麵皮的蔥油餅，撒上滿滿的蔥花真的用料不手軟，道地眷村味爆漿餡餅也是滿滿料一咬爆汁好過癮！還有網友大推的乾烙韭菜盒子味道超香，天然發酵的酸白菜及各種手工水餃，一天只賣4小時想吃要早點去。

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青島尹蔥油餅餡餅環境

青島尹店面不大，只能外帶沒有內用空間，他們家除了蔥油餅、餡餅之外，還有賣好多商品，排隊等候時可以參考櫃檯前方的圖片。

▲這一家老闆還有收購老酒、錢幣、K金，超特別。

青島尹蔥油餅餡餅價目表

青島尹菜單沒有紙本可供劃記，直接看上頭的價目表跟老闆口頭點餐即可，蔥油餅、餡餅、乾烙韭菜盒都是人氣必點，還有老闆自製天然發酵的酸白菜、眷村獅子頭、秘製辣籽醬以及各種口味冷凍水餃，種類還不少，蔥油餅、餡餅價位都不到50元相當平價，買多也不會傷荷包。

現場就看得到師傅揉麵擀麵製作蔥油餅以及餡餅，我看網路介紹這家山東青島手工麵食已經超過40年，目前由第三代接手，依然維持一貫做法，手工擀麵加上獨家配方調製的內餡，吃過的都說讚。

▲現場看到師父大把蔥花豪邁撒在蔥油餅上頭，這畫面超療癒。





▲手工擀的麵皮加上滿滿蔥花，而且沒有太多油，跟一般加滿油的蔥油餅很不一樣。



▲每一片蔥油餅煎到香酥脆，看起來好好吃喔，是他們家人氣招牌，我看每個人點餐都是2片起跳。



▲手工餡餅也是滿滿料，手工擀皮再包入特製配方內餡、手工捏摺，包好的餡餅渾圓飽滿看起來好像包子。



▲包好馬上下鍋，一次一種口味下鍋大概等候十多分鐘就可以開賣，現包現煎的餡餅吃的時候會噴汁。



▲餡餅共有5種口味，3種鹹的、2種甜的，一顆30－40元的價位真的很平價。

青島尹乾烙韭菜盒子

青島尹乾烙韭菜盒子是網友推薦第一名，鐵鍋乾烙不能有油，通常是開店或者是快打烊時才會製作，我們開店就來所以拍得到乾烙韭菜盒子的畫面。

▲旁邊還有紅豆餡餅以及綠豆餡餅兩種甜口味，這一家的餡餅好吃又便宜，每一種都買就對了。

小菜

老闆說他們每天都會出兩款私房小菜， 今天是酸白菜燉粉條以及醋溜土豆絲。看老闆當天市場買到什麼就做什麼，有時候是辣拌黃豆芽、涼拌黑木耳，口味不一定。





青島尹酸白菜

青島尹酸白菜都是純手工製作天然發酵，老闆說他們的酸白菜完全沒有添加化學醋精，買回去不必沖洗直接下鍋即可開吃，牌子上還有介紹酸白菜鍋的煮法，照著煮就對了。

▲等候時老闆娘請喝酸白菜湯，酸香回甘很順口蠻好喝的，完全沒有化學醋酸的嗆味，喝完我們就帶了兩包回家。

冷凍包

很多客人直接來買冷凍包，老闆說所有商品都有冷凍包，包括餡餅、眷村口味獅子頭以及韭菜盒、蔥油餅通通有。

買回家冰冷凍庫，想吃的時候直接取出送進微波爐、烤箱或者用氣炸鍋加熱，就可以吃到跟現場買的一樣美味。

他們家商品都是手工製作，建議先打電話訂購再去現場取貨，以免賣光撲空。

▲手工包的冷凍水餃口味也很多，除了基本的高麗菜、韭菜之外，酸白菜、香菜、椒麻、茴香、四季豆等口味都很特別。

秘製辣籽醬

櫃台上還有店家自己炒的秘製辣籽醬，看起來蠻厲害的。我看網路上評論說味道很香，我們也帶了一瓶回家，搭配水餃真的很加分。

▲原本只是想要買蔥油餅、餡餅，結果看別的客人買一堆我們也跟著買一堆，便宜好吃CP值真的很高。

青島尹蔥油餅餡餅價格

別看它是平價小吃，份量還蠻扎實的，吃兩個就有飽足感。

乾烙韭菜盒子45元

一般韭菜盒子都是油煎，吃起來比較油膩。他們家的麵皮是手工桿麵製作，而且用乾烙的方式，口感比較Q吃的到麵香，這應該是台中第一家乾烙韭菜盒子，排我前面的客人說他都固定來買冷凍包回家。

▲切開來內餡非常飽滿，韭菜、豆干、粉絲再加上特製調味，不油膩也不會死鹹，越咬越香真的很好吃，難怪網友大推必點。

蔥油餅35元

手工揉麵擀製的餅皮，現做現煎外皮香酥，有點厚度咬的時候帶有Q度。一般的蔥油餅都很油，他們家的不會油膩，除了蔥香還吃得到麵香，喜歡重口味的可以淋上辣椒醬更加分。

蔥香牛肉餡餅40元

因為要拍照我就直接對切，真的很爆汁，滿滿的內餡，肉量比蔥花還要多，用料真是不手軟，每一口都吃的到香甜的牛肉與蔥花，真後悔買一個太少了，下次買一整袋冷凍包回家才夠吃。

蔥香豬肉餡餅40元

豬肉餡餅跟牛肉餡餅一樣都是滿滿料，豬肉不是細碎肉末口感很不錯，那個滿滿湯汁加上青蔥香氣，味道有夠讚。

韭菜豬肉餡餅40元

手工現擀麵皮真的口感比較棒，加上滿滿的爆漿內餡，一口接一口停不下來。買一個真的不夠吃，強烈推薦大家多買一些才不會後悔。

酸白菜燉粉條 60元

很多人吃過他們家的酸白菜都會愛上這個酸白菜粉條，直接買一盒回家配白飯、配蔥油餅、或者單吃都很好吃。酸爽回甘又不會油膩，夏天吃特別開胃。

醋溜土豆絲 60元

這道北方小菜吃的到土豆絲的爽脆口感，醋溜風味加上蒜香與辣椒，拌飯拌麵都很不錯，搭配蔥油餅更是一級棒，推薦大家試試一定會愛上。

蔥油餅＋酸白菜粉絲加25元

這個是網友大推的隱藏版吃法，蔥油餅或是餡餅都可以加他們的私房小菜，一律加價25元。老闆用自製的酸白菜燉煮出來的酸白菜冬粉，酸酸甜甜的滋味單吃就很好吃，搭配蔥油餅一起吃整個美味度立馬升級，蔥香、麵香、與酸白菜融合一起非常正點，推薦大家一定要試試！

綠豆餡餅30元

甜口味的餡餅滋味也不錯，綿密的綠豆沙味道不會太甜，加上QQ的餅皮，越咬越香好涮嘴。

紅豆餡餅30元

紅豆沙味道也是不甜膩，跟綠豆餡餅一樣好吃。我喜歡他們的手工餅皮，整個不會油膩，乾爽又有Q度，真好吃。

韭菜鮮肉水餃 20粒（120元）

青島尹的手工水餃口味非常多，今天煮基本款韭菜鮮肉水餃，一盤兩個人吃剛剛好，手工揉麵擀出來的麵皮口感Q不會軟爛還吃的到麵香，內餡非常紮實飽滿，香甜的肉汁以及韭菜的香氣融合一起真的很好吃。

▲非常推薦搭配他們的秘製辣籽醬，香辣帶勁味道超香，夏天吃很開胃。

青島尹蔥油餅餡餅評論

台中40年眷村美味果然厲害，我們超愛手工擀麵加上大把蔥花、現做現煎的蔥油餅，還沒開吃視覺上就大滿足。餡餅跟乾烙韭菜盒滿滿內餡，一咬爆汁超好吃，買一個絕對不夠吃！還有自製天然發酵酸白菜跟私房小菜也很厲害，我們這次吃過也很喜歡。

青島尹蔥油餅餡餅



地址： 台中市北區精武路252號

電話：04－ 22132819

營業時間：15：00－20：00 賣完提早收工，周一公休

商妮吃喝遊樂

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部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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