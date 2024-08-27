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全台獨創「青蔥扁可頌」鹹香酥脆！台中CP值麵包　千層蛋塔超飽滿

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者黃亭詠

台中好吃麵包推薦，以少量多次現烤強調新鮮度的麵包店，小山之丘推出全台獨創青蔥扁可頌鹹香酥脆，還有香酥的千層蛋塔四個220元平均55元，每天超過30款麵包輪番出爐，單品38元麵包還有三個100元特價，帶專用環保袋回購全單打9折，優惠超多CP值很高，愛吃麵包的朋友，這家小山之丘一定要收入口袋名單。

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小山之丘在哪裡
小山之丘目前有多家分店，這次到小山之丘豐原站前店挑選麵包，地點就在豐原火車站斜對面，店面正後方就有收費停車場，交通很便利，鄰近豐原廟口，不論搭火車、逛廟口，順便買麵包超方便。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲豐原站前店裝潢清新有質感，而且空間夠大挑選麵包不會擁擠，結帳區櫃台還有試吃麵包。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲小山之丘跟其他麵包店最大不同之處，就是少量多次新鮮現烤，隨時都會補貨上架。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

惜福麵包超低特價
櫃台前方這一區特價麵包是惜福麵包，前一天最後一次出爐沒有賣完的麵包，隔天就會以超低特價販售。不介意前一天最後一次出爐麵包的朋友，可以直接到這一區挑選惜福麵包。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲只要買麵包不限金額就可以享咖啡加購價一杯15元。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲環保提袋加購30元，之後提袋子購買麵包全單打九折。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

38元麵包任選3入100元。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲像是原味扁可頌、原味圓可頌、蒜蒜圓可頌、以及楓糖可頌都是38元可挑選。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲還有像是菠蘿麵包、金牛角、培根麵包、布蕾麵包、咖哩菠蘿、以及司康等，光是38元麵包就將近20種可選。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲除了38元麵包，其他還有肉桂捲、牛奶棒、生吐司、以及千層吐司都是店內超人氣麵包。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲黑金流沙菠蘿是人氣必點，外型胖胖圓圓好可愛，撕開來裡頭滿滿巧克力黑金流沙。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲脫模後再刷上楓糖漿，放涼後就可以吃到現烤的香酥美味，店員說他們家的千層蛋塔有三種吃法，常溫/冷藏/冷凍各有不同口感。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲現場看到新鮮現烤出爐的千層蛋塔，圓鼓鼓的模樣真可愛，出爐時味道好香。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲大片扁可頌上頭鋪滿滿青蔥，現烤出爐的香氣真是迷人。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲這次挑選了扁可頌、千層蛋塔、再加上三個100元麵包。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲有別於一般麵包店小小顆千層蛋塔，這個小山千層蛋塔個頭大份量紮實，拿起來就很有份量。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲滿滿又紮實的內餡，軟綿又充滿香甜蛋香，加上外層酥脆口感，每一口都有多層次的享受。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲想要同時享受3種吃法，買一盒四入真的不夠吃，而且現在4入有優惠220元。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲最近超夯的扁可頌，小山之丘也買的到，目前有原味、巧克力、以及全台獨創的青蔥口味。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲青蔥扁可頌45元。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲新鮮的青蔥裹上蛋液，烘烤後依然保有水分，搭配酥鬆脆的扁可頌，有鹹香回甘的滋味。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲可可扁可頌45元，巧克力的顆粒感與酥脆扁可頌兩種口感交融一起越咬越香甜。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲小山扁可頌38元，原味扁可頌刷上楓糖，微甜的滋味吃起來很清爽，超大片的小山扁可頌，拿起來比真的是比臉還要大。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲常溫吃就能吃到香酥脆的口感，刷上楓糖漿甜甜的滋味越吃越涮嘴。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲原味或者是芋頭菠蘿都好吃。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲蒜蒜圓可頌跟扁可頌的口感不一樣，口感外酥內綿再加上蒜香滋味。

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲▼全台獨創青蔥扁可頌有夠香蔥控必吃。（圖／商妮提供）

▲尤其是青園這一款小吐司，內餡包含了抹茶、紅豆、以及麻糬，切開來看畫面就很討喜。

小山之丘評論
有別於一般麵包店一天只有一到兩次出爐，小山之丘少量多次現烤的新鮮麵包吃起來特別好吃，雖然是台式麵包店，但卻有韓式麵包、日式麵包的精緻度，尤其扁可頌跟千層蛋塔都超好吃而且價位不貴，還有3個100元的麵包也很超值。

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

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