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羅東夜市美食攻略地圖！收錄12家「不踩雷小吃攤」一網打盡

Viviyu小世界

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃鄒承恩

來到宜蘭旅遊必逛的行程就是我最愛的羅東夜市啦！這次因為住在山島行旅Hotel Sandao，下樓就能直接逛羅東夜市，當然不能放過好好吃的機會。行前沒有特別找想吃的攤販，隨著多年累積的記憶一次買了12家，也有幾間是我的羅東夜市必吃店家，有部份餐點帶回飯店吹冷氣坐著享用，真的是太方便啦！以下是羅東夜市美食之旅的詳細分享，包括每個攤位的特色、口味推薦及交通資訊。

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羅東夜市的定位
羅東夜市位於宜蘭羅東鎮的興東路與民權路口，是當地人氣最高的夜市之一，美食小吃種類繁多、風味獨特，夜市內有傳統的台式小吃和現代創意料理，不論是遊客或當地人都愛來這裡一飽口福。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

怎麼去羅東夜市?

大眾運輸工具
 可搭乘台鐵至羅東火車站，前站出口（公正路）出站直行，經公正路與興東路，或遵照羅東夜市路標指示，步行約12分鐘可抵達。或是搭乘國光、首都、葛瑪蘭客運至羅東轉運站，一旁即為羅東火車站後站，上樓再下樓後即可抵達前站出口，經公正路與興東路，或遵照羅東夜市路標指示，步行約12分鐘可抵達。

開車前往
開車南下的遊客，可由高速公路國道五號南下經雪山隧道至羅東交流道，下匝道後直行至中山路右轉，再前行至興東路與民權路口。而北上則沿蘇花公路行經台九線，經蘇澳、冬山路三段，行至興東南路左轉，中山路三段右轉，再前行至興東路與民權路口。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

阿灶伯當歸羊肉湯
阿灶伯當歸羊肉湯一向是A先生的最愛，每到假日總是排到天昏地暗才買得到，內用和外帶會分成兩邊排隊，下著雨的平日晚上人潮較少，等5分鐘就有內用座位，我們選了店內的明星商品分享。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

當歸羊肉湯85元、臭豆腐60元
通常不吃羊肉的我都是選擇臭豆腐，炸得酥脆的臭豆腐一口咬下的酥香滋味，搭配一旁的台式泡菜清爽又解膩，也可以蘸些辣椒醬更對味。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲當地人說他們很少吃阿灶伯，但對於觀光客如我們，就會想念這多年沒吃的味道，羊肉還是給很多，搭配薑絲湯蠻香的。

阿灶伯當歸羊肉湯

電話：03－9547736
營業時間：16：00－01：00（每週三公休）

小春糕渣。卜肉。照燒皮蛋
通常這間也是排隊名店，趁著平常日趕緊來吃，以前也有吃過照燒皮蛋，炸過的皮蛋特別香酥，中間的蛋液還留存著香氣，搭配上滿滿的醬料時真的會很想來碗白飯。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

卜肉　80元
如果需要提袋需加價購買，我們喜歡拿到後直接吃，畢竟炸物最好吃的時間就是剛起鍋時，當然要趕快吃。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲薄脆的麵衣完全去骨的豬肉條，吃起來相當多汁又香，兩人吃一盒剛剛好的份量，是喜愛台式炸物的好選擇。

小春糕渣。卜肉。照燒皮蛋

電話：0933－244160
營業時間：16：00－23：00（周五周六至00：00）

華記龍鳳腿
以豬網油包覆的龍鳳腿，一支20元、三支50元，可以刷上辣醬更有味道。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲這裡的龍鳳腿可以說是許多宜蘭人從小吃到大的滋味。炸得金黃酥脆的龍鳳腿，每一口都充滿肉汁和香氣。

華記龍鳳腿

營業時間：15：00－00：00

阿傑港式薄餅
口味有招牌、起士、藍莓、奶酥、草莓、煉乳、花生、巧克力、奶油、抹茶和蒜香，現點現煎口感最佳，這攤也是吃了好多年，每次經過都要排30分鐘以上，這回免等當然趕快來點一個回味一下囉！

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

起士＋奶酥　70元
起士會加在薄餅內一起煎，我又加了10元的奶酥，這樣兩種口味一起吃，鹹鹹甜甜的滋味就像是在吃鬆餅的口感很不錯。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

阿傑港式薄餅

電話：0939－143747
營業時間：15：30－22：00

美華姐洋菜凍

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

福肉、杏仁　20元

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲以往都是買冬瓜洋菜凍，在羅東夜市吃到的福肉其實就是桂圓口味，冰冰涼涼的好滑嫩。

雅淳水果茶羅東夜市店
單純水果熬煮的水果茶，是我到八德興仁夜市必喝的飲料，見到羅東夜市有也被香味吸引，只是不知道為什麼這天喝起來有點帶苦味，Viviyu個人比較習慣喝八德店的。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

雅淳水果茶羅東夜市店

地址：宜蘭縣羅東鎮民生路74號對面1045攤位
電話：0912－095006
營業時間：16：00－22：00

泰老爺香蕉煎餅　羅東總店
以往在桃園中原夜市也有見到分店，這次見到總店原來來羅東當然要試試看，現點現煎的香蕉煎餅有多種口味可以選擇，還可以搭配飲料升級套餐。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

泰老爺香蕉煎餅菜單

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

炙燒焦糖香蕉煎餅、巧克力煉乳綜合
這個平常是沒有在販售，只有總店才有隱藏版的炙燒焦糖香蕉煎餅，口感特別不一樣，炙燒的焦糖香氣特別好吃。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲覺得這裡的飲料杯也太可愛，有附上提袋像是到泰國當地買飲料很方便，還有電子支付。

泰老爺香蕉煎餅 羅東總店

地址：羅東夜市公園路編號1063號
營業時間：16：00～售完為止

七巧味三星蔥多餅
每次來到這裡也幾乎都需要排隊才能買得到的蔥多餅，我記得從一顆35元、三顆100元吃到現在一顆40元，裡面包覆著大量的三星蔥，新鮮見得到，油炸好酥脆。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲皮超級酥脆，咬下口還有噴汁的效果，一定要趁熱吃口感最佳，每一口都充滿蔥香，餅皮酥脆又不失軟嫩。

七巧味三星蔥多餅

地址： 宜蘭縣羅東鎮公園路
電話：0983－951524
營業時間：周日至周四16：30－21：00、周五至周六17：00－21：00

味佳香廣東滷味
來到這裡必買的就是鴨腸，我們每次都直接買100元，有時候也會買回桃園慢慢吃，真的超香又入味好好吃。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

味佳香廣東滷味

地址： 宜蘭縣羅東鎮公園路136號
營業時間： 14：00－23：30（周一公休）、12：00－00：00（周六至周日）
電話號碼： 0905－065043

三星蔥肉串王子

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲三星蔥肉串一串40、三串110元。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲將宜蘭特色的三星蔥搭配肉串，燒烤得恰到好處，鹹香夠味，特別推薦加點辣粉提味。

三星蔥肉串王子

地址： 宜蘭縣羅東鎮公園路1076號
營業時間：15：00－00：00

宜蘭鄭記潤餅
這攤是營業時間最長的，早上也可以吃得到，有原味、辣味和芥末口味，包入多種配料和滿滿的高麗菜豆芽菜，餅皮薄韌，內餡豐富，讓人一口接一口，付費方式也很有趣，自己付錢、找錢。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

芥末口味
我通常都是買芥末口味微辣的滋味也去油解膩，隔天早上也再買一次，但我覺得晚上的比較好吃，味道比較重，不知道是不是不同人包的關係，這也是少數我會在外面買的潤餅捲之一。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

宜蘭鄭記潤餅

地址： 宜蘭縣羅東鎮民權路265號羅東夜市1101號攤
電話：0927－757823
營業時間：08：00－22：00（周三公休）

嘟嘟車曼谷手沖奶茶　羅東總店
這也是在中壢夜市就有分店，使用的是正宗手標奶茶，現點現沖的泰式奶茶，煉乳也是不手軟的加，可調整甜度比較符合台灣人的口味，茶味也比較香濃，喝起來很不錯。

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

▲羅東夜市美食攻略！12家小吃攤大揭密。（圖／VIVIYU小世界提供）

嘟嘟車曼谷手沖奶茶　羅東總店

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路1113號攤位
電話：0977－125452
營業時間：17：00－23：00

心得
在羅東夜市一次吃了12攤，分別是阿灶伯、小春糕渣卜肉、華記龍鳳腿、阿傑港式薄餅、美華姐洋菜凍、雅淳水果茶、泰老爺、 七巧味三星蔥多餅、味佳香、三星蔥肉串王子、宜蘭鄭記潤餅、嘟嘟車曼谷手沖奶茶，真的是很過癮，推薦給喜歡逛夜市的朋友們，也可以和我分享你的羅東夜市店家喔！

*部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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