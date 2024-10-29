挑戰泰國北碧府最刺激景點！150米透明天空步道懸浮於河面上

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

泰國北碧府最新景點「北碧府天空步道Skywalk in Kanchanaburi」，是繼桂河大橋跟動物園之後最熱門的景點，站在這座透明玻璃橋上，可以俯瞰壯麗的桂河風光！步道全長約150米，懸浮於河面上，四周被青山環繞，遠眺時可欣賞到河水蜿蜒流淌的美景，對於想拍攝壯麗自然風光的旅遊愛好者來說，這裡是必訪的景點之一。

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交通指引

1.自駕前往：從曼谷要前往北碧府天空步道（Skywalk in Kanchanaburi），租借汽車前往車程約2小時，記得先在台灣換好國際駕照。

2.搭乘火車：火車最方便的出發點是曼谷華南蓬車站，乘坐前往北碧府的火車大約需花費2小時30分鐘，沿途可以欣賞到美麗的泰國鄉間景色。如果選擇巴士，曼谷的南巴士站提供前往北碧府的班次，行程時間相近。

3.參加一日遊行程：對於時間有限的遊客，也可以選擇參加曼谷出發的一日遊行程，這種方式相對方便，適合不想自己安排交通的遊客。

▲從桂河大橋前往滿近的距離，我們前往時正好遇到星期六的天空步道市集，據說是北碧府夜晚最熱鬧的場地，平時在市區的夜市也都移到這區，如果是假日前往也可以順道逛逛。

▲北碧府天空步道入口處正對面就有公共洗手間，有專人打掃清潔，進入前最好先方便一下，因為內部是沒有廁所的。

▲這座天空步道不僅美麗，還擁有高安全性的設計，橋面鋪設透明玻璃。

門票

▲每人門票60銖（約新台幣54元），若之前購買過鞋套，再次使用時可享有30泰銖（新台幣27元）優惠。

注意事項

▲特別注意的是包包、雨傘、腳架、登山杖是不能帶入場的，以上都是為了保護透明步道，所以有帶這些物品都需要先寄放。

▲兒童需有家人陪同、請聽從工作人員的指示、玻璃橋是透明的，女士注意著裝，就是穿裙子不適合。



免費置物櫃

▲有帶包包的朋友都需要放入置物櫃，只能帶手機或相機，有附鎖，旁邊也都有工作人員會看守，感覺還算安全，進入時也需將鞋子套上鞋套保護玻璃橋面，並直接搭乘電梯到四樓。

▲懼高症的人來到這裡真的會忍不住發抖。

▲透過玻璃地板可以清楚看到腳下的景象，挑戰心跳加速的快感，也可以見到右邊的水上人家與水上活動。

▲無論是白天的藍天綠地，還是夕陽餘暉染紅整片河岸，這裡都是很棒的視覺風景。

▲來到最前端有人數制，一次只能容納15人，所以要注意一下人數。

壯觀的河岸景觀

▲以河岸為背景，步道懸於河面上，提供了絕佳的觀賞視角，清晨河霧繚繞、午后碧水藍天、黃昏時刻染紅天際，每一個時段都有不同的景緻。

▲尤其適合喜愛攝影的遊客，無論是用相機還是手機，都能捕捉到這片美麗的自然景觀。

▲也可以遠眺山上的大佛。

▲這座步道最大的特色在於透明的橋面，走在玻璃上，能清楚看到腳下的河水奔流，讓人有一種置身雲端的感覺。

▲另一邊看到的則是熱鬧的北碧府街景，正值周六夜市聚集，五顏六色的帳篷下有許多的美食攤販與衣物，如果有時間真的可以預留來逛逛相當有趣。





順遊周六市集

它是北碧府的一大特色，位於天空步道附近的市集，充滿了濃濃的泰式風情，市集上可以找到各種泰式小吃，無論是香辣的炒河粉、清爽的青木瓜沙拉，還是美味的芒果糯米飯，應有盡有，價格親民，平均只需20至50泰銖就可以品嚐到當地特色美食，讓人流連忘返。

▲除了美食，市集上還販賣各種便宜的衣物和手工藝品，這裡的價格比一般觀光區便宜許多，特別適合想要體驗當地生活的遊客。



▲如果晚餐想在這裡解決，也可以購買這些海鮮到旁邊的公園坐著享用這些美食。

▲汽水冰沙製作的過程也很有趣，一杯大約40銖，有點忘記價格，可以體驗一下。

▲來到這裡可以一邊享受透明步道上的驚險體驗，一邊俯瞰壯觀的桂河美景，結束步道之旅後，直接前往附近的市集，品嚐當地小吃，體驗市集熱鬧氛圍。

旅遊心得

北碧府天空步道無疑是一個既美麗又驚險的景點，適合想要挑戰自我的年輕人和喜愛攝影的遊客，無論是河畔美景、透明步道的刺激感，還是充滿異國風情的泰國小鎮生活，都能體驗到不一樣的旅遊感受。

北碧府天空步道Skywalk in Kanchanaburi

地址：24 16 Songkwai Rd，Ban Tai，Mueang Kanchanaburi District，Kanchanaburi 71000泰國

營業時間：08：00～19：00

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