蜂蜜蛋糕一條20元！林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部便宜好吃

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

月底救星來了！這間靠近林口醒吾科技大學的「華福食品股份有限公司」成立於1988年，至今已有36年歷史的知名烘焙代工廠，早期只開放員工購買的華福食品販售部，現在24小時開放給一般民眾購買，花漢堡一個5元、巧克力蛋糕20元、NG蜂蜜蛋糕一條20元，不要太晚去通常都買得到，難得去一趟真的要買爆。

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交通資訊

華福食品附近都是工業區，相較來說大眾交通工具較不便，最好是騎車或是開車前往，從林口交流道開車大約18分鐘的車程，騎車可以暫停在停車場空位，開車則需在附近找白線內停車。

▲工廠前的停車位是給董事長停的，這是專屬車位千萬不要隨便亂停車，附近還算好停車。

▲以前只有員工才可以購買，現在工廠設立24小時販售部，消費者能夠隨時來購買新鮮的烘焙食品，無疑是月底省錢絕佳的選擇。

▲華福食品代工的產品遍布全台，包括全聯、全家、麥味登、唐璞烘焙等知名品牌的產品，來到這裡可以找到部份商品。

上架時間

▲由於工廠直營，店內擺放的麵包、蛋糕、點心等產品種類繁多，以傳統口味為主，如奶酥麵包、吐司、紅豆麵包和肉鬆麵包，這些經典款一直以來都深受老顧客的喜愛。

▲來的時間比較晚，較搶手的蛋塔或是蛋糕都已經銷售一空。

▲有特別的口味會寫上說明標註，因每天的口味不一定，所以大部份來買的都沒辦法特別指定，除了吐司每天都有之外。

▲歐式麵包一個30元，比一般麵包店划算許多，量不多，當天只剩下最後一個。

吐司半條 30元

▲有穀類吐司和豆漿吐司，可以放在冷凍中保存，想吃的時候再放入烤箱加熱回溫一樣很好吃，也方便保存，蜂蜜蛋糕20元蠻超值的，軟綿綿的口感。

漢堡 5元

▲這價格有令人回到小時候的感覺，全聯圓漢堡是6元，這裡的造型比較美一些，也可以放冷凍保存，想吃再回烤加熱。

▲畢竟不是專業的門市，所以是由警衛先生幫忙結帳，當然也沒有購物袋，請大家自備購物袋和零錢方便結帳。

▲這些總計結帳500元。

▲成為當天購買的第一名，直接買了23個總共500元，還是蠻划算的，購買後需簽名。

▲回家後攤在桌面上真的蠻驚人的，巧克力杯子蛋糕也是冰冰的吃比較好吃，其他大部份都是分送給親友，用料扎實口味也不錯。

購買心得

華福食品股份有限公司的24小時販售部，無疑是喜歡吃麵包朋友的好選擇，無論你是喜愛傳統麵包還是現代甜點，這裡都能買得到鹹、甜口味，隨時前來購買每天出爐的產品，加上便捷的24小時營業服務，讓這裡成為夜貓子和加班族的最佳選擇，建議大家在早上六點時前往購買選擇會比較多樣化，這裡也是月底救星的好地方。

華福食品股份有限公司-24小時販售部

地址： 新北市林口區宏昌街8巷1號

營業時間：24 小時營業（每天6：00補貨）

電話：02－86013250

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