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台灣宗教百景之一！百年歷史大溪蓮座山觀音寺　登雲梯俯瞰大漢溪

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▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃亭詠

大溪蓮座山觀音寺被入選為台灣宗教百景之一，更是不少在地人的信仰寄託！不管是春節參拜、點光明燈、安太歲，求好運氣或擲筊求籤，考生祈求文曲星君也會來這，是間超過百年以上歷史建築物，除拜拜外也可遠眺大漢溪地貌，是大溪最佳免費景點之一。

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桃園大溪免費景點

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲大溪蓮座山觀音寺距離大溪老街只隔個大漢溪，居高臨下有蓮花出水之勢而得名，主祀觀世音菩薩、配祀三官大帝，當然還有其他許多眾神明。

大溪蓮座山觀音寺交通資訊

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲沿台四線至勝利路口，見到蓮座山門牌坊就已抵達，路旁有公有與私人露天停車場。

如何前往

大眾交通：可搭乘桃園客運至大溪站再步行約20分鐘

自行開車：
1.沿台3線公路於大溪慈康觀光陸橋處，右轉台4線，沿線至勝利路口，可見「蓮座山門」的牌坊
2.從石門水庫方向前來者，則由台4號公路而行至勝利路口左轉

百步雲梯

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲登上觀音寺要挑戰就是階梯，差不多有一百四十幾階，石階寬度有點小不太好走。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲在左側山壁上有十二生肖立體雕刻。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲頂端是空谷傳聲的寺廟大門，猶如走進入另一個世界般。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲左右兩邊各有一匹石馬，昂首闊步蓄勢待發樣貌。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

索道台車
下方鐵軌是台車所使用的，是這裏運送貨物上來的方式，從1990年開始運送物資到現在，上方是這裡最高的觀景台，可以再走幾步階梯上去。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲兩旁還有樹立一座日式石燈籠，經五十多年字跡已漸漸斑駁，裝飾寺廟更有莊嚴氣勢。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲假日來幾乎都是滿滿人潮。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲寺廟地處大漢溪流域之間，居高臨下視野很好，看到溪旁河谷的優美景色。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲天氣好時更可以看到遠方山景，一大片都是綠油油的植物，空氣也是非常清新自然。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲旅遊順道前來，沒帶供品的話也可以直接在旁邊店家購買。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲寺裡有不少木雕、石刻與泥塑等，色彩繽紛的彩繪做裝飾。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

敬聖亭（惜字亭）
再往裡面走是三層的敬聖亭，中央有個紅磚砌成的拱形孔洞，可供焚燒字紙表達對聖賢文字尊敬之意，不少考生都會準備上准考證。

▲▼]大溪蓮座山觀音寺，舊大溪橋附近香火鼎盛廟宇，爬百步雲梯俯瞰大漢溪。（圖／Viviyu小世界提供）

▲石虎更是不少小朋友的最愛，小朋友多會騎在老虎身上拍照。

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▲旁邊鯉魚池更是小朋友的最愛，買包魚飼料就可以餵魚吃飯。

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▲另外一個方向隨手拍了張照片，是剛經過的崁津大橋。

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▲這裡居然多了一池烏龜的家，幾隻烏龜在石頭上曬太陽。

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▲欄杆旁邊有提供付費的望遠鏡。

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參觀心得
大溪蓮座山觀音寺已到訪過數不清的次數，經常都是全家大小一起來，祈求身體健康、學業順利等，歷史建築物十分有特色，可以欣賞遠方的山川美景，小朋友則是看烏龜與餵魚，約略停留2至3小時就已足夠，不管是去老街、石門水庫或慈湖等，都可安排順道來這裡走走，適合親子同遊的免費大溪景點。

大溪蓮座山觀音寺

地址：臺灣桃園市大溪區瑞安路二段48巷28號
時間：04：00－18：00
電話：03－388－5674

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