羅東人愛吃這間！古早味「一串心」濃郁帶嚼勁、柴魚香米粉羹超推

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者張宜樺

在宜蘭羅東這座充滿在地人情味的城鎮中，正宗玉芬米粉羹是一間屹立不搖的早餐老店！自清晨六點開始，正宗玉芬米粉羹便成為不少當地居民和遊客的早餐首選，簡單卻不失美味的米粉羹，搭配一串心，讓人品味到純樸的美食文化。

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交通與環境

從羅東火車站沿中山路三段步行約10分鐘即可抵達，自駕的朋友可選擇周邊停車場方便停車。內用的用餐環境就是一般傳統小吃攤，簡單乾淨看得出來很有年份的桌椅座位區，選在稍晚的時間前往避開人潮。

▲羅東在地老店小吃。

一串心

多年來，店內的口味始終如一，不隨潮流改變，吸引著一批又一批的顧客，僅賣兩種商品熱賣數十年。一串心這道小吃是由豆皮加入各種不同的配料串成的小串燒，經過滷製和簡單調味後，味道濃郁且帶有嚼勁。我選了紅燒肉、香腸和脆腸三種口味，都會搭配豆皮和香菜，再淋上特調醬汁，味道特別香，吃起來帶點鹹香，又不會過於厚重。

米粉羹

米粉羹上方淋上蒜泥、香菜和沙茶醬，加入木耳、甜不辣片等配料，光看就很豐富。第二代老闆建議可以淋些醋和辣椒調味，依照自己的喜好來添加。玉芬米粉羹的湯頭是經過長時間熬煮的特製高湯，帶有淡淡的柴魚香味，米粉經過多次清洗後煮熟，口感Q彈，不會過於軟爛，秉持傳統製法，讓人不禁懷念那純樸而溫馨的滋味。

用餐心得

正宗玉芬米粉羹是一間擁有數十年歷史的老店，以濃郁香甜的湯頭和Q彈有勁的米粉征服了無數熟客，每一碗米粉羹都承載著店家對傳統的執著，簡單卻不失美味，成為不少人早餐的首選，僅花少少的費用就可以獲得大大的滿足。

價位

店內僅賣兩種食物，傳承了兩代的老店好滋味，提供的是銅板價格就能吃到的美味。米粉羹45元、一串心三串25元。一串心原本所剩不多，闆娘很好心說上一盤新的讓我挑，原來一串心的口味有這麼多種，每種口味的價格都一樣，三串25元的銅板價格。

正宗玉芬米粉羹

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段303號

電話：03－9565028

營業時間：06：00－12：30（周一公休）

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