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桃園飄香30多年寶藏牛肉麵！刀削麵富嚼勁、厚切牛腱肉嫩口香氣濃

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者張宜樺

小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營30多年。店門口就是煮麵廚房，每次騎車經過總是會聞到濃郁的牛肉麵香氣，常會不自覺地被吸引，小菜櫃也是超多選擇，吃牛肉麵也可以搭配小菜吃得好滿足！

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來來牛肉麵交通資訊
來來牛肉麵就在和平路上，在兒童玩具圖書館附近，離大忠國小距離不遠，附近停車不太方便，可能要搭公車或是騎車會比較方便，之後大忠國小停車場整修完畢就會比較方便些了！

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
不管內用、外帶的客人，麵食類的餐點都一律是跟老闆點餐，這裡也是煮麵的開放式廚房，煮食的過程完全看得到。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲座位環境乾淨簡單，兩個店面的大小，店內也有開冷氣，讓大家可以涼涼地吃牛肉麵。

餐點介紹

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲調味料區採取自助式取用，喜歡吃辣的朋友可以自行添加，牛肉麵本身就有點辣。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲愛吃酸菜的朋友更是開心，因為這裡有一大鍋可以隨你加，完全不手軟！

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲上菜的速度很快，小菜自取就能先吃，所以大家通常會先拿幾盤墊墊胃，油豆腐會另外幫忙加熱。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲泡菜是我每次去都會點的小菜，可以用來去油解膩，酸酸甜甜的台式泡菜很刺激味蕾，中和一下辣度。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲油豆腐先加熱後再淋上大量的醬汁，甜甜的醬油膏搭配剛剛好。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

牛肉麵（小）
牛肉麵小碗的份量就蠻多的，牛肉也是厚實的三大塊再加上牛筋的部位，牛腱煮的很容易享用，需要長時間熬煮。牛腱肉吃起來有著牛肉的香氣又不會過軟，口感剛剛好，牛腱肉切得很厚，吃起來很過癮。湯頭喝起來加入了酸菜中和了辣度，微辣的湯頭刺激著味蕾，喝起來很順口。

刀削麵早期使用的是店家自製的麵條，第一代老闆還在的時候是手工製作，通常會在攤頭前方，現在已經換成麵條廠商製作，口感雖然有差，麵條還是很有嚼勁，味道還不錯啦！

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛肉麵裡本來就會加入一匙左右的酸菜。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

▲來看看大碗和小碗的差別，真的是沒在開玩笑。

牛肉湯麵
這款是限量商品，因為小孩只愛牛肉湯麵不愛牛肉，所以就點了這款，會有一些肉渣也不錯啦，如果不愛吃牛肉的人可以選擇這款，售價也便宜些，麵條和湯頭一樣好吃。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

牛肉麵（大）
這碗的份量真的是超大，我覺得都可以兩個人吃了，牛肉塊也沒在客氣的，給了6塊左右，喜歡吃牛肉麵的人真的點大碗的吃起來很過癮，辣油和牛肉一起吃很香也很入味。

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

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菜單價格

▲▼小時候家中想吃牛肉麵時就經常會到八德和平路上的來來牛肉麵報到，在地經營三十多年。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供，勿擅自翻攝）

來來牛肉麵

地址：臺灣桃園市八德區和平路72號
電話：03－3621139
營業時間：10：00－22：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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