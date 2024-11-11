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泰國佛統府美食開箱！宛如小型動物園必點菜色＆交通指南一次收藏

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃亭詠

在泰國佛統府的鴨鴨樂園，是一家深受當地居民和遊客喜愛的泰式餐廳，這裡不僅有戶外小動物區和小鴨船，免入園費，供應傳統的泰式美食，室內有舒適的用餐環境，成為許多人周末聚會或家庭聚餐的首選，來看餐廳的必點菜色、交通指南，進行充滿泰式風味的美食之旅。

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北碧景觀餐廳交通資訊

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

火車：你也可以從曼谷華南蓬車站搭乘火車前往佛統府，火車班次較為頻繁，抵達後再轉乘計程車。
自駕：從 Nakhon Pathom 市中心轉 Ban Phaeo 街道走8公里，看到 Wat Don Yai Hom 對面的 7-11，轉入 Soi Samathamachak 1公里就到了。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲從入口處就可以見到繽紛色彩的雨傘橋。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲鴨鴨樂園的用餐環境充滿了自然的氛圍，坐落於郊區，在品嚐美食的同時，還能享受泰國的田園風光。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲餐廳的座位空間寬敞，適合家人朋友聚餐，也非常適合想要遠離城市喧囂，享受悠閒時光的遊客。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲來到這裡除了傳統泰式餐點，也可以來喝下午茶，有供應甜點和飲品類。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲這趟泰國行完全愛上了椰子蛋糕，在台灣很少機會吃到。

菜單MENU
菜單的選擇真的超多，單價也還算是中等，份量也不少，可以選擇喜歡的菜色點餐，菜單上有泰文和英文，如果再不行也可以直接看照片點餐。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

推薦菜色
鴨鴨樂園裡有許多不同的傳統泰式佳餚，像是我們平常就很喜歡吃的泰式料理，冬陰功海鮮湯、金錢蝦餅、炸魚等料理，味道都很不錯。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

花椰菜炒豬肉

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲清脆的花椰菜與炒得嫩滑的豬肉搭配，加上適量的調味料，既有蔬菜的鮮甜也有豬肉的豐富口感。

泰式蝦仁蒸蛋

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲以蒸蛋為基底，加入新鮮的蝦仁，蛋香與海鮮的鮮甜完美結合，蒸蛋口感軟嫩，入口即化。

金錢蝦餅

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲泰國經典小吃，外酥內嫩口感，餅皮酥脆內餡以大量的蝦仁為主，蘸上泰式甜辣醬特別好吃。

炸魚

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲選用新鮮當地漁獲，裹上薄薄的麵糊炸至金黃酥脆，外皮酥脆而內部的魚肉仍保有豐富的水分，鮮嫩可口。

炒松阪肉

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲炒松阪肉將這塊美味的部位，搭配當地的特製醬料炒製，讓整道菜不僅多汁鮮嫩，還帶有淡淡的香氣。

豆子炒透抽

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲口感相當獨特，豆子爽脆、透抽則是新鮮彈牙，清爽不油膩適合炎熱的泰國天氣，有著魚露與香料的香氣。

彩椒炒海鮮

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲色香味俱全，使用了當地新鮮的蝦、魷魚等 海鮮食材，搭配爽口的青椒、紅椒，再加入泰國特有的香料調味。

冬陰功海鮮湯

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲冬陰功湯是每一家泰式餐廳的經典菜色，酸辣湯頭搭配鮮美海鮮，如蝦、魷魚等，湯品充滿海鮮風味同時保留了泰國菜特有的辛香刺激感。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲酸酸辣辣的香氣讓人會忍不住一口接著一口喝。

水果盤（山竹、紅毛丹、龍眼）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲泰國的水果種類繁多，尤其是山竹和紅毛丹，每次見到必買的就是這兩種。

煎堆甜湯

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲濃郁的椰奶湯底搭配Q彈的煎堆，口感豐富，甜湯不會過於甜膩，反而有著淡淡的香蘭香氣。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲吃了滿足的一餐之後就到園區逛逛走走，可以見到兩隻可愛的黃色小鴨在草地上駐足。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲來到戶外的草地區就像是座小型的動物園區，因為不需要收門票也可以入園參觀。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲來到鴨鴨樂園怎麼能少了鴨子，來到這裡到處都可以見到鴨子們到處散步。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲也有鴨鴨船可以玩樂，想要下水玩記得要穿上救生衣。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲鴕鳥、牛、山羊、兔子等多種動物都可以在園區內見得到。

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

▲▼泰國佛統府鴨鴨樂園，親子遊樂景觀餐廳，就像是座小型動物園，動物園打卡、鴨鴨船遊和經典泰式料理全攻略。（圖／viviyu提供）

用餐心得
鴨鴨樂園不僅提供美味的泰式料理，還擁有舒適的用餐環境，適合各類型的旅客與家庭客，可以在戶外區逛逛走走看小動物，這家餐廳是個很不錯的選擇，無論是傳統的泰式美食，還是室外環境都很適合到當地遊玩的景觀餐廳。

ดั๊กแลนด์@ดอนยายหอม（鴨鴨樂園）

地址：  Don Yai Hom, เมือง Nakhon Pathom 
營業時間：10：00－20：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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