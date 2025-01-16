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公路旁是海拔5400米壯闊冰川！西藏震撼美景免爬山就能欣賞

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲超近距離享受冰川奇景。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

位於中國大陸西藏的「卡若拉冰川」因距離公路極近，僅需步行數分鐘便能到達觀景區，成為遊客爭相打卡的熱門景點。門票僅需人民幣50元（約新台幣220元）就能近距離感受大自然的無窮力量，這座海拔高達5400公尺以上的冰川不僅擁有震撼美景，還因一部老電影《紅河谷》取景於此而聲名大噪。

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▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲從羊卓雍錯（羊湖）下來後往江孜縣，就會經過卡若拉冰川。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼從羊湖下來翻越4330米的斯米拉山口後，就可以抵達卡若拉冰川的冰舌下。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲卡若拉冰川距離公路非常近。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲觀景區海拔約5400公尺，冰川背後靠的是西藏「四大雪山之一」乃欽康桑峰南坡（海拔高達7191公尺）。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼冰川上部為一坡度較緩的冰帽，下部為兩個呈懸冰川形成的冰舌。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲沿著木棧道走可以更靠近冰川。

卡若拉冰川奇景
卡若拉冰川位於西藏浪卡子縣與江孜縣的交界，距離江孜縣約71公里，是西藏距離公路最近的冰川，旅客從車上便能清楚目睹冰川的壯觀全貌。冰川上部為緩坡的冰帽，下部則呈現懸冰川形成的冰舌，但在全球暖化的影響下，冰川也有了退縮的現象。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲冰川觀景區入口也立了標誌供遊客拍照紀念。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲觀景區會有藏民抱著小羊詢問要不要抱羊拍照，但很可能需要收費。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲怎麼拍都非常壯觀。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲來到高海拔地區要小心高山症。

超高海拔挑戰
登上卡若拉冰川觀景區，海拔高達5400公尺，對許多人來說是一次身體與心理的挑戰。由於高原缺氧，因此動作需放緩，以免出現高原反應。此外，觀景區內的藏民與遊客互動頻繁，部分藏民會帶著小羊供遊客合影，或者邀請遊客與地標石牌合照，但有時會提出收費要求。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼下山的沿途風景。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

▲▼山谷間的草地、油菜花田顯得特別耀眼。

▲▼5400公尺的奇幻之旅　西藏卡若拉冰川。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供）

享受完冰川奇景後
離開卡若拉冰川前往江孜縣的路上還可欣賞藍天、雪山、青稞小麥田、油菜花田交織的高原美景；這段壯闊的風景大道，也被譽為「中國最美景觀大道」之一，讓人流連忘返。

*以上圖片皆由《遇見天使angela－Angela愛旅行》授權提供，現有經營：部落格粉絲團

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關鍵字： 卡若拉冰川 西藏旅遊 達人旅遊 旅遊情報 中國大陸特色系列 遇見天使~Angela

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