三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

萬里溫泉「金湯溫泉會館」是網友推薦的萬里平價湯屋，雙人湯屋乾淨大間還有免費停車場，開車來萬里泡湯非常方便，泡完湯屋還可以去金山老街吃飯，也能開車到北海岸兜風，安排一日遊的愜意活動，24小時都有營業，晚上半夜凌晨睡不著，比較晚下班也能來泡湯紓壓。

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萬里泡湯金湯溫泉會館

▲萬里泡湯金湯溫泉會館停車場。

▲站在停車場這邊斜對面就是「金湯溫泉會館」，停好車子過馬路就能到達。

金湯溫泉會館 湯屋價錢

房型介紹

有雅緻湯屋、時尚湯屋和逸趣客房 （溫泉套房）等，雅緻湯屋可以泡一小時，時尚湯屋（有床）可以泡兩小時，客房（有床）還有家庭客房（有床）平日都可以泡三小時，住宿價格兩千多～三千，價格不貴算平價，我後來上官網看到客房還有按摩浴缸。

▲有提供礦泉水、毛巾、拋棄式毛巾、浴帽和棉花棒等。

▲湯屋相當乾淨，比其他幾間像火山浴和沐川價格較高一點，但空間比較大，換衣服的空間也比較舒適。

▲選了雅緻湯屋平日優惠500元，可以泡一小時，浴池比較深也比較大。

▲金湯溫泉位於新北市金山區、萬里區交界處，溫泉屬「海底溫泉」。

雅緻湯屋 （限2位使用，附毛巾、礦泉水、沐浴用品、吹風機、乾溼分離）

金湯溫泉會館的湯屋450元起，我選了雅緻湯屋平日優惠500元，可以泡一小時，浴池比較深也比較大。

原價：660元／小時

平日：500元／小時

假日：560元／小時

限制：最多可攜帶2位120公分以下小朋友

時尚湯屋（800元／2人平日2小時，假日1.5小時）

如果想要有床可以休息的，也有時尚湯屋，裡面有冷熱雙池、毛巾、礦泉水、沐浴用品、吹風機、乳液、衛浴、泡湯及休息區各一台液晶電視、免費WIFI及ZOD（電視上網）。

金湯溫泉會館



地址：新北市萬里區加投路197之5號

電話： 02－24988788

營業時間：24小時

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