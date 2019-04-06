你去過沒？盤點東北角「5條山海景步道」　還藏一片芒花秘境



▲秋冬季節一到，南子吝就會變身賞芒花的秘境。（圖／遇見天使angela－Angela愛旅行提供，以下皆同，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

每次放假，去市區就人擠人，就連想看場電影也一位難求，完全不知道該去哪走走嗎？現在別傷腦筋了！部落客《遇見天使angela－Angela愛旅行》就整理出東北角5條擁有絕美山海景的步道，其中鼻頭角步道有台版萬里長城之稱，能讓你邊走邊欣賞海景，而南子吝步道到了秋冬會變身為賞芒花秘境，趕快找一個空閒的時候來這些步道收藏美景吧！

1.三貂角燈塔步道

在5條步道之中，不需要花費過多力氣就能抵達的就是「三貂角燈塔步道」，這裡的步道坡度不陡、長度也不長，從停車場走到步道也只要1分鐘。一座座白色燈塔在藍天碧海的襯托之下顯得更加耀眼，如果不說還以為自己來到希臘，會有一種置身國外的錯覺；若是天氣夠好，還有機會可以看到宜蘭龜山島的身影！



▲純白的燈塔在藍天碧海的襯托下顯得更加動人，會讓人產生來到希臘的錯覺。



地址：新北市貢寮區馬崗街38號

時間：09：00～18：00每周一公休，免費參觀

2.鼻頭角步道

《遇見天使angela－Angela愛旅行》建議，「鼻頭角步道」可以從鼻頭國小開始走，國小在假日有開放，除了走步道之外，遊客也可以順便看看東北角最美的臨海小學。

但是要注意了，目前鼻頭角濱海線步道為了安全起見已經禁止通行，也就是說遊客無法直接走到鼻頭角燈塔，雖然不能到鼻頭角燈塔有點可惜，但這裡還有「台版萬里長城－鼻頭角稜谷步道」，雖然路途中會有一些爬升的階梯，但不會太難走，可以讓你邊散步邊欣賞湛藍的海景。



▲走在鼻頭角步道上，可以邊賞海景邊等夕陽。



地址：新北市瑞芳區鼻頭路

3.金瓜石報時山棧道

位於勸濟堂附近的「金瓜石報時山棧道」也很容易抵達，從停車場走上來約5～8分鐘就可以看到像是延伸到陰陽海裡的美景。報時山棧道沿途都很好走，若是能走上高點，就可以眺望金瓜石廢煙道和無耳茶壺山的景緻；棧道走到底還會有一個觀景台，能看到陰陽海和十三層遺址。

地址：新北市瑞芳區祈堂路53號（可定位在勸濟堂）



▲站在金瓜石報時山棧道上，能夠遠眺陰陽海和十三層遺址。



4.南子吝步道

只要到達「南子吝步道」的山頂，你就可以把360度環視的無敵海景盡收眼底，但是《遇見天使angela－Angela愛旅行》提醒，若是從南雅漁港走上來大概需要1小時路程，沿途都是爬升階梯，所以走起來可能會比較辛苦。

南子吝步道一年四季都會展現出不同的風貌，只要秋冬季節一到，這裡不僅可以欣賞無敵海景，還會變身賞芒花的秘境。

地址：新北市瑞芳區南雅里（可定位在南雅漁港）



▲雖然景色很優美，但南子吝步道沿途都是爬升的階梯，所以走起來可能會比較辛苦。



5.龍洞灣岬步道

位於鼻頭角與三貂角之間的「龍洞灣岬步道」，除了擁有3500萬年歷史的雄偉地質景觀之外，還能夠環視180度的山海美景，而且步道走起來也相當好走，很適合全家大小或是情侶一起來這裡踏青。

《遇見天使angela－Angela愛旅行》建議，龍洞灣岬步道可視個人體力決定是否走完，她當天選擇走的是比較輕鬆的路線，也就是從西靈巖到觀景台，路程約20分鐘。從西靈巖走到觀景台，就可以享受北台灣最美的海岸風情。

地址：新北市貢寮區龍洞南口海洋公園



▲龍洞灣岬步道走起來比較輕鬆，很適合全家大家或是情侶來到這裡晃晃。



＊以上圖片皆由《遇見天使angela－Angela愛旅行》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。