隱身純白岩壁間！希臘風格浴池泡湯看海　深圳網美民宿鼻祖開箱

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

這間「蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿」其實早在還沒有去深圳旅行的時候，就常常在網路上看到它的照片，當時就已經默默收藏起來了。純白的希臘建築，有著絕美的海景景觀，最吸睛的就是一進門就有超大的希臘風格浴缸，還有超大的露台正對海景，最棒的就是這裡更是欣賞夕陽的絕美聖地！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

怎麼訂房？

如果各位要訂房的話，可以直接在Klook選擇房型訂房，而且還有包套服務；最主要的就是在Klook上訂房相對來說比較方便，如果有來深圳大鵬旅遊的話，這真的是激推的深圳大鵬民宿。

怎麼前往＆交通方式

坐落在深圳非常邊邊的大鵬，而且大鵬是坐地鐵都到不了的地方，所以只能搭乘計程車前往。如果想要省錢的話，建議可以搭地鐵到「小梅沙站」，再轉搭計程車前往，我們這一次從「大梅沙」搭計程車抵達大鵬民宿，車資45塊人民幣（約台幣202元），車程約半個小時（剛好30公里），其實算蠻便宜的。也可以坐地鐵到蓮塘口岸站，然後轉公車E11，到達下企沙公車站，但是時間也需要再花多一倍甚至更長的時間，所以不建議。

環境介紹

蜜悅民宿在大鵬及官湖都有好幾間民宿，更確切的說，大鵬因為蜜悅民宿的進駐，而讓整個大鵬開始有了人流到這邊觀光，有著「網美民宿鼻祖」稱號的蜜悅民宿，成功打造了怎麼拍都拍不完的一棟棟完美民宿。光是在大鵬這一帶總共有八棟之多，有適合情侶前往的，也有適合家人好友一起來的包棟民宿。

一踏入民宿，彷彿置身於希臘的夢幻國度

純淨的白色建築環繞四周，交錯的設計營造出一種迷宮般的錯綜感，建築牆面閃耀著柔和的白光，在陽光照射下更顯得潔淨而溫暖，抬頭可見幾處弧形的拱門，搭配著藍白相間的窗戶，讓人聯想到愛琴海的浪漫氣息。

▲K棟的接待大廳在J棟，J棟的接待大廳，是JKL棟的住客都可以使用的公共空間，在大廳裡有提供簡易的水果還有咖啡及餅乾，這是24小時都有提供的。

▲會有提供下午茶、宵夜甜點以及早餐的服務，大廳就是用餐的地方，如果下雨天想要選擇在房間裡享用也是可以的。

▲Check-in後，服務人員會為各位拿行李，帶著我們到K棟的住宿空間。

房型介紹

K棟－海景泡池陽台大牀房K303

K棟的302、303、306都是整個館別最熱門的房型，幾乎是全年沒空房。所以如果想要住這三個館別的話，建議各位兩到三個月前就要先詢問了。原本要訂的是302，結果要前往的那一整個月全滿，所以就沒機會朝聖了。

▲一踏入房間，眼前便是令人驚艷的開闊景觀，立即被窗外風光吸引住目光，寬敞的落地窗將壯麗的海景盡收眼底，彷彿將大海的無限遼闊融入了室內。

▲房間配有獨立的露台空間，推開露台門便能享受近距離的大海景致，海風迎面而來，伴隨著波浪輕拍的聲音，讓人仿佛置身於自然懷抱之中。

▲這種形式的浴池還是我第一次見，真的就像是把希臘的浴池原封不動的搬過來，尾端還有一個玻璃景觀可以一邊泡澡一邊欣賞。

房內備品

可以說是相當的齊全，基本的衛浴備品都有以外，還有浴袍、體重機、耳塞跟眼罩，這邊應有盡有，吧台上還有迎賓糖果以及茶包，冰箱裡也有礦泉水還有飲料都可以免費使用，最棒的就是房間內皆有設置投影機，以及影音設備，都可以在房間裡追劇。

這裡最迷人的時刻莫過於午後

當夕陽慢慢西沉，天空逐漸被染上溫暖的橘紅色，夕陽的光芒灑在海面上，形成一道金黃的光帶，波光粼粼，映襯著整片天空的美麗晚霞，那壯麗的色彩從橙紅漸變到紫藍，彷彿是一幅動人的畫作，每分每秒都在改變著它的色彩，這一刻，整個天地間洋溢著浪漫的氛圍。

▲伴隨著輕柔的海風，這片晚霞為旅程增添了一抹動人心弦的浪漫詩意。

K棟－海景泡池陽台大牀房K302

而我最喜歡的這一間302，也是最難訂的一間，照片已經很美了，殊不知現場更美！這一次前往的時候剛好遇到剛打掃好房間，再三詢問下，服務人員讓我們換上了鞋套入內參觀，可想而知民宿乾淨的程度。

▲推開第一道門，映入眼簾的是一座寬敞且獨具特色的希臘風浴池，以不規則的線條設計，圍塑出一種天然山洞的氛圍，彷彿隱藏在靜謐的地中海岩壁間。

▲浴池周圍的白色牆面搭配柔和的燈光，散發著恬靜而浪漫的氣息，讓人有種與世隔絕的放鬆感。

▲更令人驚喜的是，浴池的設計與露台無縫相連，打開通往露台的拱形門，清新的海風吹拂而入。

▲站在露台上，可以一邊感受泡浴的溫暖，一邊欣賞遠方壯麗的大海景致，將放鬆與視覺享受完美結合，為整個空間增添一份獨特的度假情調。

▲房間內同樣走簡約希臘的裝潢風格，處處充滿著質感，同樣可以在房間內觀景，這裡還有沙發的空間可以慵懶的休息。

K棟－海景豪華泡池陽台大牀房K306





▲這裡是K棟空間最大的房間，房間跟衛浴空間是一比一的大小，露台空間更是大。

▲衛浴空間裡四面落地窗的設計，所以採光非常好。

▲不僅有室內浴缸，戶外的露台也有一個浴缸跟景觀池的設計，可以在房間裡的不同空間中拍出一系列的網美照。

下午茶

▲時間是15：30～17：30，到J棟大廳用餐，會以套餐的方式呈現，有鬆餅、薯條、生菜水果沙拉外還有飲品，吧台上也有膠囊咖啡可以沖泡。

宵夜甜點

▲晚上的宵夜提供時間是20：30～22：30，而我們今天所品嚐的是冰糖雪梨，這一款相當的潤肺，而且甜度拿捏的恰到好處。

早餐

▲早餐的呈現更是豐富，同樣是一人一份套餐，有麵食還有健康的蔬食以及水煮蛋，吃起來超級沒有負擔，份量非常多，真的能吃很飽。

退房伴手禮

▲最讓我驚訝的是，退房的時候，每一間房間還會有一份伴手禮，這樣的一個小舉動卻能讓前往的旅人感受到很大的貼心與溫度。

蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

入住時間：14：00

退房時間：12：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►深圳人超愛吃！鮮嫩羊肉串燒烤深夜人潮不間斷 搭配烤餅更夠味

►埔里最神秘小店！置身三層樹屋裡享受下午茶、每周僅營業兩天

►台東14間秘境咖啡！走進被山海環繞的慵懶空間、深夜微醺享受海風