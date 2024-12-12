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高雄20年老字號「香味海產粥」歇業　老闆拆招牌「宣告退休」

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／取自香味海產粥臉書）

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／取自香味海產粥臉書）

記者黃士原／台北報導

高雄老字號美食再少一家！開業超過20年的「香味海產粥」用料豐富，是當地人氣店家，不過該店近期無預警歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，老闆則在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」。

香味海產粥位於七賢路與和平路口，招牌海產粥料多大碗，吃得到大量的蝦子、蟹肉、蚵仔，即使近年價格調漲，但人潮依然絡繹不絕，而且愈晚愈熱鬧，不少人下班後都會前往吃宵夜。

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／部落客「捲捲＆土豆拿鐵」提供）

▲高雄20年老字號「香味海產粥」招牌海產粥料多大碗。（圖／資料照／部落客「捲捲＆土豆拿鐵」提供）

不過香味海產粥已經悄悄歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，Google店家已被標示「永久歇業」，老闆還在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」，不少朋友祝福他「好好享受人生」。

知名部落客「捲捲＆土豆拿鐵」也在臉書提到，香味海產粥在一周前已悄悄停業，聽說是老闆想退休。消息傳出後，網友表示「好難過喔，這幾天才想說要去吃」、「有點可惜」、「哇！好突然，好久沒去了」，也有人說「還是愛他們家的臭豆腐」、「臭豆腐+海鮮粥=絕配」。

▲千暉鵝肉店結束營業了。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於西門町巷弄內的千暉鵝肉店，是許多老饕的愛店，除了鮮嫩多汁鵝肉搭配的麵飯之外，還供應鵝頭、鵝翅、鵝胗、鵝腸，以及各式湯品，價格20元至100元，是許多老饕的口袋名單，只要到西門町逛街，就會前往品嚐。

不過，千暉鵝肉店近期已多日沒營業，日前有網友發現店面鐵門掛上「結束營業，退休了」的公告，並拍下來轉貼在臉書萬華人社團，馬上引起討論，有人說「真突然，這間很久了」、「怎麼會」、「我太傷心了， 西門町少有的平價美食」。另有網友透露歇業原因，主要是第二代想要照顧第一代老闆。

關鍵字： 美食雲 香味海產粥 歇業 結束營業

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