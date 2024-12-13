三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

「食聚咖啡 GATHER Cafe」是在宜蘭壯圍鄉濱海公路上的甜點店，位置很郊區，外觀是一間老宅改建的咖啡館，菜單有名豐富的水果千層蛋糕是必點！其它像是肉桂捲、各種口味的千層蛋糕、水果派也都很受歡迎，搜尋宜蘭咖啡館或宜蘭蛋糕都能看到食聚咖啡在網路引起討論，來訪這天是平日，內用也客滿，外帶也是大排隊。

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宜蘭下午茶食聚咖啡 在哪裡

▲食聚咖啡的位置大概介於蘭陽溪口跟永鎮海濱公園之間，台二線濱海公路上，這裡車流量少路邊非常好停車。

食聚咖啡內用環境

▲門口看起來像住宅，擺滿了各種花草盆栽，空間充滿著綠意。

▲消費規定。

▲外面只有幾組人在候位，一打開門才發現裡面竟然擠滿了人。

▲服務人員忙著幫客人點餐結帳，蛋糕櫃裡擺滿了琳瑯滿目的水果。

▲黑板上寫著一些提醒的事項跟店內資訊。

▲甜點的口味很多，這裡主打各種水果塔和水果派，最有名的就是千層蛋糕。

食聚咖啡 GATHER Cafe菜單

第一頁是店內的消費規定，內用低消是一杯飲料或150元，不一定要點飲料，除了甜點和飲料也有販售三明治、鹹派等鹹食，看到千層蛋糕真的就要留一個胃，口味有水果千層、芋泥千層、提拉千層、巧克力千層和草莓千層。

食聚咖啡餐點推薦

阿嬤的初戀100元

就是檸檬磅蛋糕，外觀呈現金黃色的蛋糕，口感帶有鮮明的檸檬風味，濕潤保有一些彈性，吃起來清爽又有微甜滋味的磅蛋糕，酸酸甜甜就像阿嬤的初戀，那種沉浸在老時光裡的青澀感覺。

水果千層蛋糕200元

招牌必點，被譽為和日本HARBS相似的水果千層蛋糕，也是讓食聚咖啡爆紅的熱門商品，每個到訪客人幾乎都有點。

▲層層蛋皮加上新鮮水果和奶油組合而成的千層蛋糕，吃起來口感濕潤且柔和鬆軟。

玫瑰海鹽拿鐵130元

飲料玫瑰海鹽拿鐵，拿鐵裡淡淡的玫瑰香，撒上一些海鹽，有著咖啡的苦澀、玫瑰的芬芳以及海鹽的微鹹味。

▲藍莓山山好好吃，藍莓大顆飽滿，味道鮮甜，和底下的乳酪很搭。

食聚咖啡 GATHER Cafe

電話：03－9385868

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號

營業時間：10：00－17：00 （周四公休）

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