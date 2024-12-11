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三峽「現點現做日料吃到飽」超過百種以上！Google好評4.3顆星

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

三峽日本料理吃到飽來推薦這家「村日式料理」！超過100種以上日本料理，生魚片、握壽司現點現做料理無限供應，還有美味限定海膽、生蠔、鰻魚、干貝等等，網路評價破千則4.3顆星的吃到飽餐廳，趕緊來跟大家分享。

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村日式料理吃到飽在哪裡？
地址就在三峽民生街108號2樓，Google導航會導錯位置，建議可以導航麥香城金牛角，村日式料理就在隔壁，鄰近三峽拱橋旁，開車來村日式料理停車，在附近也有停車場。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

訂位資訊
使用網路訂位吃到飽訂位招待每人沙瓦一瓶（口味隨機），單點訂位招待美國小生蠔（兩人一顆）；使用Oddle連結訂位需提前付訂金，有線上付訂金記得用餐當天結帳時，溫馨提醒一下櫃台人員是有提前付訂金的。另外臨時有事無法前來，可以提前在營業時間內打電話到店裡，請店裡的服務人員協助更改訂位，也可以私訊小編。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

營業時間
共分為兩個時段，中午時段從11：30～14：00，晚上時段17：00～21：00，建議可以先預約，不然來到這裡有可能沒位子，樹小編是吃中午時段，來到這裡，門口已經有人在排隊等待。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲門口有貼一些注意事項大家可以參考一下，簡單來說就是現點現做，每天能接的客人數量有限。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

用餐環境
乾淨整齊，有不少日風裝飾品，就連候位區也有酒樽以及櫻花等擺設，空間也算寬敞不會太擁擠，用餐空間分為前後兩個區域，當然比起吃到飽餐廳規模來說，空間沒有大到那種地步，人多的話，也有圓桌可以提供團體聚餐使用。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

村日式料理吃到飽價格（請依店家現場為主）
平日周一至周五每人1198元＋10％／周六日、國定假日每人1398元＋10％
130公分以下免費，140公分以下708元＋10％
中午吃到飽最後入場時間為12：30，最後加點時間為 13：40
晚上吃到飽最後入場時間為19：00，最後加點時間為 20：30

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

菜單

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

熱茶熱湯

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲味噌湯及熱茶可以自行取用。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲除了吃到飽之外，也有單點菜單，來到這裡就是要吃到飽，現點現做絕對很划算，除非你是超級小鳥胃，吃到飽都是服務人員送到桌邊。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

刺身
這盤有海鱺生魚片、花枝刺身以及生食蝦等等，新鮮度完全沒話說，個人比較喜歡花枝刺身，咬起來Q脆鮮甜，喜歡吃蝦子的朋友，來到這裡就能狂點蝦子，生食蝦很甜很好吃，可以選擇不沾醬，因為光是蝦子本身就很鮮甜。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

握壽司
有20多種選擇，每個基本都是2貫，因為有飯的關係，握壽司很容易飽，我隨機點了炙燒比目魚、天使紅蝦、炙燒鮭魚肚、星鰻、明太子干貝握壽司等等，食材都很新鮮好吃沒問題，只是飯的部分口感有點黏，好險我沒點太多，不然就真的也被擊潰。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

串烤物
有7種可以吃到飽，隨機點了豬肉串、羊肉串、雞腿條串等等，我覺得串物部分表現也不差，最好就是上桌不要等太久趁熱吃，尤其是羊肉串孜然口味很下酒，雞腿肉咬起來則是扎實口感。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

炸物

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲推薦炸雞、柳葉魚、豆腐不錯，坐在我對面桌的，就一直狂點炸豆腐。

丼飯

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲有4種熱飯以及4種冷飯，也有小朋友很愛的炸雞親子丼，其實份量不大。

鐵板料理

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲我點的是煎燒干貝，這道咬起來有點偏硬，建議可以略過。

美味限定
有海膽鮭魚卵、酥炸牡蠣、脆皮肥腸、生食干貝、鰻魚、牛小排等等，我點了烤鰻魚，果然好好吃，點這個建議點個白飯，變成鰻魚飯很可以。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

甜點

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

▲我點了炸麻糬串也很好吃，軟綿不會太甜膩。

心得
村日式料理吃到飽主打現點現做，超過100種以上日料可以選擇，吃下來餐點表現真的不錯，現點現做多少有差，而且吃下來早超過吃到飽價格，因為現點現做的關係，所以送餐確實沒那麼快，所以點餐時最好能點到位，但也一定不要浪費，推薦給喜歡吃日本料理的朋友。

▲▼超過百種日料隨便吃！三峽吃到飽推薦　主打現點現做、食材超新鮮。（圖／部落客Darren提供）

村日式料理

地址：新北市三峽區民生街108號2樓
營業時間：11：30～14：00、17：00～21：00（周三公休）
電話：02－26715488

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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