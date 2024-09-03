開箱國泰航空「台北→大阪」經濟艙！直擊波音777-300內部空間

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

這次大阪5天4夜自由行，我們搭乘的是國泰航空的班機，CX564使用的是波音777-300機型，飛機很大，餐點雖然簡單不過也不錯吃，後來才知道這班國泰航空CX564班機是從香港飛大阪中停台北，所以飛機上很多香港觀光客。

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國泰航空預辦登機

波音777-300機型就是大，總共有368個座位區，包含40個商務艙、32個特選經濟艙和296個經濟客艙，我有在出發前在國泰航空官網預辦登機，也順便選了位和訂了餐，我們當時是在易遊網直接訂大阪5天4夜機加酒的行程，一個人不到20,000元，我覺得還滿划算的。

國泰航空機場航廈

國泰航空在桃園機場第一航廈，如果沒有事先預辦登機的也可以使用櫃檯旁邊的自助辦登機器操作，就可以直接拿到登機證，但是要託運行李的話還是需要排隊的。

國泰航空行李重量

▲這次台北至大阪國泰航空是一個人一個行李，託運限重20kg，手提行李限重7kg，不能合併計算。

▲疫情過後航空公司都緊縮了，以前30公斤還可以合併計算的行李自由時代已經過了。

▲貼心提醒，如果出國當天才發現外幣帶不夠的話，桃園機場就有免費外幣兌換窗口，也有ATM提款機，也可以直接提領外幣。

▲在登機門入口處看到這個中華奧運的舉重裝置藝術，大家都來拍照打卡了。

▲我們這天搭乘的是國泰航空CX564 台北－大阪11：05－14：55，飛行時間大概是3個小時。

國泰航空登機門

▲準時到候機室，發現人很多，有一半是香港人。

▲發現這天國泰航空的人員態度很客氣，而且服務也很不錯，甚至比很多航空公司都還要好。

國泰航空波音777－300班機

▲波音777-300是3＋4＋3的座椅配置，我故意劃了靠窗的座位，沒想到我和小櫻桃的隔壁沒有坐人，所以我們兩個人坐了3個位子。

▲座位是有電視螢幕的，搭飛機的時候才不會無聊。

▲也有電源線可以充電，記得要自己帶USB插頭，不過飛機上的電壓應該還是沒有家用的穩定，所以充很久才會充飽。

▲桌子和螢幕中間還有一個雜誌架可以放下來，右邊放飲料杯剛好。

▲要吃飯的時候可以把小桌子放下來。

▲前方椅子旁邊還有一個掛勾，應該是方便掛隨身小包包用的。

▲最下方的空間就是放機上雜誌和耳機的，另外還有一個小口袋可以放手機。

▲枕頭是這種皮製的，可以上下調整，也可以兩邊向中間折起來，這樣會比較符合人體工學。

耳機是這種耳罩式的

雖然不是軟塑膠款，不過小櫻桃覺得戴起來沒問題，必須一提的是小櫻桃這天看電影看到一半發現螢幕當機，後來換到右邊沒人坐的那個位子繼續看，沒想到沒多久又當機，後來跟空姐反應，空姐有說她幫我們用電腦重設就可以了，結果沒多久後真的就好了。

國泰航空機上廁所

國泰航空機上餐點

▲這是我幫小櫻桃訂的兒童餐，去程是漢堡排義大利麵，還有搭配喬麥麵和冰淇淋。

▲我點的是一般餐點的牛肉，餐點雖然簡單，不過還滿好吃的，尤其白飯很合我的胃口。

▲而且還有Haagen-Dazs冰淇淋，巧克力口味的。

國泰航空台北－大阪飛行時間

▲這天飛行時間很準時，飛行過程也沒有什麼不穩定的氣流，很快的大阪就到了。

▲下飛機之後看到這個電車就知道關西機場到了，一整個熟悉感湧現。

國泰航空CX565 大阪－台北回程

回程是搭乘國泰航空CX565大阪－台北16：40－18：15，飛行時間大概也是3個小時，很幸運的是回程的時候我們隔壁的位子一樣沒坐人。

▲回程的兒童餐是咖哩飯。



▲餐點是牛肉飯，上面的水蜜桃是我前一天沒吃完帶上飛機吃的。

貼心小提醒

日本的水果是可以帶出境的，但是台灣是不能帶水果入境的，所以只要在飛機上把水果吃完就可以了！

飛天璇

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