50年老五金行裡喝下午茶！模範市場旁的咖啡館　Google評分4.8顆星

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺
台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡，原本在大坑九號步道擺攤，前兩年才有了自己的店面，冰穀咖啡在Google的評論有4.8顆星的好成績。看粉絲頁上面介紹，冰穀咖啡的豆子都是自家烘焙的，除了賣咖啡和甜點之外也有舉辦相關課程，而且還有咖啡器具對外販售。
冰穀咖啡在哪裡
冰穀咖啡位於模範市場旁邊，對面就有一個停車場，不過假日有點難停車就是了，我們還等了好一下才有停車位。
環境介紹
冰穀咖啡是由50年老字號的五金行所改建，店家還保留了五金行的招牌，所以看起來別有特色。裡面的用餐區是開放式的，有裡面的座位區和外面的座位區，我們這天來的時候裡面的座位區都滿了，只好坐外面的座位區，而且因為是四個人，只能再加兩張椅子。
▲樓上因為是室內空間，比一樓好一點，不過因為冷氣沒有很強，其實還是很熱。
檸檬美式180元
香橙美式180元
逸品咖啡480元
請店家幫忙推薦豆子，店家推了一款藝妓，說真的，咖啡真的很好喝，非常的清爽順口。但是結帳的時候只覺得貴，但是不知道為什麼貴，後來才發現這杯藝妓要480元！
台灣土肉桂捲150元
這肉桂捲造型還滿可愛的，是這種瑞典球形肉桂捲，吃起來口感比較軟Q，裡面是茶香而不是肉桂香。
經典肉桂捲130元
這個吃起來就真的是經典的美式肉桂捲，外皮會帶點酥酥脆脆的口感，裡面比較軟Q，我覺得肉桂香氣再明顯一點會更好。
手工布丁
布丁還滿好吃的，很滑順而且充滿蛋香。
食用評論
冰穀咖啡在網路上評價一直都不錯，事實上我們也覺得咖啡很有水準，不過那個逸品咖啡的價格有嚇到我，不過是我自己沒問清楚。另外環境很有特色，不過這種夏日炎炎的天氣要坐在外面真的也很挑戰，可能要避開陽光直曬的時間會比較好一點。
冰穀咖啡菜單
冰穀咖啡的菜單如下，上面是外帶的咖啡下面是內用的咖啡，低消就是一人一杯飲料，限時100分鐘。甜點以肉桂捲和司康為主，肉桂捲的口味還滿多的。另外也有耳掛包、冰淇淋和咖啡器具，都是有對外販售的。
冰穀咖啡
地址：台灣台中市西區模範街46巷6號
電話：04－2305－5023
營業時間：10：00－21：00
飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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