ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

50年老五金行裡喝下午茶！模範市場旁的咖啡館　Google評分4.8顆星

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡，原本在大坑九號步道擺攤，前兩年才有了自己的店面，冰穀咖啡在Google的評論有4.8顆星的好成績。看粉絲頁上面介紹，冰穀咖啡的豆子都是自家烘焙的，除了賣咖啡和甜點之外也有舉辦相關課程，而且還有咖啡器具對外販售。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

冰穀咖啡在哪裡
冰穀咖啡位於模範市場旁邊，對面就有一個停車場，不過假日有點難停車就是了，我們還等了好一下才有停車位。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
冰穀咖啡是由50年老字號的五金行所改建，店家還保留了五金行的招牌，所以看起來別有特色。裡面的用餐區是開放式的，有裡面的座位區和外面的座位區，我們這天來的時候裡面的座位區都滿了，只好坐外面的座位區，而且因為是四個人，只能再加兩張椅子。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲樓上因為是室內空間，比一樓好一點，不過因為冷氣沒有很強，其實還是很熱。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

檸檬美式180元

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

香橙美式180元

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

逸品咖啡480元
請店家幫忙推薦豆子，店家推了一款藝妓，說真的，咖啡真的很好喝，非常的清爽順口。但是結帳的時候只覺得貴，但是不知道為什麼貴，後來才發現這杯藝妓要480元！

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

台灣土肉桂捲150元
這肉桂捲造型還滿可愛的，是這種瑞典球形肉桂捲，吃起來口感比較軟Q，裡面是茶香而不是肉桂香。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

經典肉桂捲130元
這個吃起來就真的是經典的美式肉桂捲，外皮會帶點酥酥脆脆的口感，裡面比較軟Q，我覺得肉桂香氣再明顯一點會更好。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

手工布丁
布丁還滿好吃的，很滑順而且充滿蛋香。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

食用評論
冰穀咖啡在網路上評價一直都不錯，事實上我們也覺得咖啡很有水準，不過那個逸品咖啡的價格有嚇到我，不過是我自己沒問清楚。另外環境很有特色，不過這種夏日炎炎的天氣要坐在外面真的也很挑戰，可能要避開陽光直曬的時間會比較好一點。

冰穀咖啡菜單
冰穀咖啡的菜單如下，上面是外帶的咖啡下面是內用的咖啡，低消就是一人一杯飲料，限時100分鐘。甜點以肉桂捲和司康為主，肉桂捲的口味還滿多的。另外也有耳掛包、冰淇淋和咖啡器具，都是有對外販售的。

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

冰穀咖啡

地址：台灣台中市西區模範街46巷6號
電話：04－2305－5023
營業時間：10：00－21：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

號稱「台中最好吃」義大利麵！超搶手不接受訂位、只營業到晚上6點
京都「天橋立」攻略玩法！看胯下限定飛龍竄天際　拿蝦味先餵海鷗
台中螞蟻人ㄟ糖份補給站！酒香布丁超強　旋轉樓梯直達秘境小書店

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 冰穀咖啡 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 飛天璇的口袋 台中咖啡廳推薦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

北屯新開澳式小餐館超美！雪梨經典美食「西瓜蛋糕」是必點招牌

北屯新開澳式小餐館超美！雪梨經典美食「西瓜蛋糕」是必點招牌

台中北區「幽靈飯團攤車」曝光！加蔥蛋更好吃　玉米蛋餅厚實脆口

台中北區「幽靈飯團攤車」曝光！加蔥蛋更好吃　玉米蛋餅厚實脆口

台中審計新村限定「法芙娜生巧克力」霜淇淋！口感綿密炸濃郁香氣

台中審計新村限定「法芙娜生巧克力」霜淇淋！口感綿密炸濃郁香氣

隱身台中第三市場30年老攤！古早味玉米蔥餅＋鴨蛋香氣更濃郁

隱身台中第三市場30年老攤！古早味玉米蔥餅＋鴨蛋香氣更濃郁

花蓮老屋旅館「葉宿文旅」要關了

花蓮老屋旅館「葉宿文旅」要關了

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

餐飲業慶祝林郁婷奪金！八色小籠包買一送一

餐飲業慶祝林郁婷奪金！八色小籠包買一送一

Google評分4.8顆星！老五金行咖啡館

Google評分4.8顆星！老五金行咖啡館

迷客夏飲料買1送1今天限時5小時喝

迷客夏飲料買1送1今天限時5小時喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

迷客夏飲料買1送1今天限時5小時喝

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

免踩雷「初次搭郵輪6大必知」！

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」

漁村藏忘憂海攤！泡漸層藍海暑氣全消

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

「大稻埕壓軸煙火」破12萬人現場擠爆

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

花蓮老屋旅館「葉宿文旅」要關了

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

餐飲業慶祝林郁婷奪金！八色小籠包買一送一

Google評分4.8顆星！老五金行咖啡館

迷客夏飲料買1送1今天限時5小時喝

肯德基「慶奪牌」加碼優惠一次看

百年老宅搖身酒吧！台南微醺秘境曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366