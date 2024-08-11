50年老五金行裡喝下午茶！模範市場旁的咖啡館　Google評分4.8顆星

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

台中喜歡喝咖啡的朋友應該都知道這間冰穀咖啡，原本在大坑九號步道擺攤，前兩年才有了自己的店面，冰穀咖啡在Google的評論有4.8顆星的好成績。看粉絲頁上面介紹，冰穀咖啡的豆子都是自家烘焙的，除了賣咖啡和甜點之外也有舉辦相關課程，而且還有咖啡器具對外販售。

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冰穀咖啡在哪裡

冰穀咖啡位於模範市場旁邊，對面就有一個停車場，不過假日有點難停車就是了，我們還等了好一下才有停車位。

環境介紹

冰穀咖啡是由50年老字號的五金行所改建，店家還保留了五金行的招牌，所以看起來別有特色。裡面的用餐區是開放式的，有裡面的座位區和外面的座位區，我們這天來的時候裡面的座位區都滿了，只好坐外面的座位區，而且因為是四個人，只能再加兩張椅子。

▲樓上因為是室內空間，比一樓好一點，不過因為冷氣沒有很強，其實還是很熱。

檸檬美式180元

香橙美式180元

逸品咖啡480元

請店家幫忙推薦豆子，店家推了一款藝妓，說真的，咖啡真的很好喝，非常的清爽順口。但是結帳的時候只覺得貴，但是不知道為什麼貴，後來才發現這杯藝妓要480元！

台灣土肉桂捲150元

這肉桂捲造型還滿可愛的，是這種瑞典球形肉桂捲，吃起來口感比較軟Q，裡面是茶香而不是肉桂香。

經典肉桂捲130元

這個吃起來就真的是經典的美式肉桂捲，外皮會帶點酥酥脆脆的口感，裡面比較軟Q，我覺得肉桂香氣再明顯一點會更好。

手工布丁

布丁還滿好吃的，很滑順而且充滿蛋香。

食用評論

冰穀咖啡在網路上評價一直都不錯，事實上我們也覺得咖啡很有水準，不過那個逸品咖啡的價格有嚇到我，不過是我自己沒問清楚。另外環境很有特色，不過這種夏日炎炎的天氣要坐在外面真的也很挑戰，可能要避開陽光直曬的時間會比較好一點。

冰穀咖啡菜單

冰穀咖啡的菜單如下，上面是外帶的咖啡下面是內用的咖啡，低消就是一人一杯飲料，限時100分鐘。甜點以肉桂捲和司康為主，肉桂捲的口味還滿多的。另外也有耳掛包、冰淇淋和咖啡器具，都是有對外販售的。

冰穀咖啡

地址：台灣台中市西區模範街46巷6號

電話：04－2305－5023

營業時間：10：00－21：00

飛天璇

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