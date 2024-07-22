首次北海道自由行必看！從新千歲機場→札幌車站JR購票＆路線攻略

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

對於第一次到日本北海道旅行的人來說，抵達機場之後第一個要搞清楚的，是從「札幌新千歲機場」到「札幌車站車區」的交通方式；從新千歲機場可以搭乘巴士、JR和計程車，人多的時候也可以預約機場接送會比較方便而且省錢，這篇分享從札幌新千歲機場搭乘JR抵達札幌車站的攻略，給第一次北海道自由行的人參考。

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札幌機場入境流程

抵達北海道新千歲機場之後，出關第一件事情是先拿行李，我們這天入境的時候花了點時間，結果發現行李已經被放在旁邊排好了，日本人做事真的讓人很感動。

札幌機場JR車站在哪裡？

▲拿到行李之後往左邊看，右轉往國內線、 JR線和停車場的方向走。

▲這條要走很久，走到盡頭看到電梯就是方向對了。

▲KINOTOYA主要是賣牛乳冰淇淋和半熟起司塔（營業時間8：00～20：00），現場排了長長的隊伍，有時間的話可以買來吃看看。

▲走到底會看到這個電梯，請排隊等電梯，抵達B1的JR Train（貼心提醒，B1不要搭錯，也不要電梯開了就走出去，下錯樓梯還要再等一次電梯）。

▲抵達B1的新千歲空港站之後，往右邊的方向走。

札幌機場JR購票地點

這裡就有購買車站的機器了，如果有ICOCA或是Suicac的話可以直接憑卡搭乘，如果沒有的話只要直接投幣購買就可以了，從新千歲機場到札幌的票價是1150日圓，到小樽則是1910日圓，購買車票步驟很簡單，先投錢、再按目的地，機器上面的「片道」就是「單程」的意思。

▲如果買JR Pass的話，則是在機器旁邊的JR外籍旅客服務處的櫃檯兌換，兌換完之後就可以直接用PASS劃新千歲空港站札幌車站的位子了，用PASS的話指定席不加價。

札幌機場JR票價

▲如果是單買車票的話，大人自由席是1150日圓，指定席是1990日圓，小孩自由席是570日圓，指定席是990日圓。

▲從新千歲機場到札幌車站的車次很密集，大概12分鐘左右就有一班，而且快車只要36分鐘就抵達了。

札幌機場JR搭乘地點





▲買好票之後就可以進站了，其實地上的標示都很清楚。

▲一號月台和二號月台都是往市區的車，班次很密集。

札幌機場JR指定席車廂

▲4號車廂ＵSeat為指定席，需另加530日幣，其他車廂皆是自由座，如果使用JR Pass的話，可以直接劃位乘坐指定席不加價。

▲位子還滿大的，椅子坐起來也還可以，椅子前方還有小桌子可以放下來。

▲火車上有行李置放櫃，不過放得很滿。

▲原本要搭17：18的，但是位子滿了，後來搭17：30的。

飛天璇

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